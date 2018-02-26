"Нацдружины" в Украине: эксперт предсказал появление новых организаций

Свою роль играют не только настроения в обществе, но и грядущие выборы

Новая организация "Национальные дружины", которая заявила о себе во всеуслышание в начале этого года, вызвала огромный резонанс в обществе. Так, мнение общества разделилось: одни верят в то, что нацдружинники смогут навести порядок на улицах, другие же уверены, что их действия аморальны и идут вразрез с законодательством.

Эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра "Украинский институт будущего" Денис Монастырский пояснил, что самая большая опасность, которая исходит от Нацдружин, это то, что у общества есть запрос на очищение городов от таких элементов, которые создают ощущение опасности на улицах, и, люди вполне готовы одобрить даже противозаконные методы, по отношению к ним.

Согласно соцопросу Харьковского института социальных исследований, каждый четвертый опрошенный готов допустить незаконность расследований со стороны полиции по отдельным правонарушениям.

"Т.е. если поймали сепаратиста, люди понимают, что по отношению к нему могут быть использованы незаконные методы, мы говорим о пытках, о избиении и т.д. Если такой запрос есть по отношению к органам, то, я понимаю, что он может быть оправдан в глазах общества, со стороны таких вот формирований. В этом и есть опасность. Это может быть, как наркотик. В том, что общество говорит – делай, и такие люди могут это делать. Они могут идти дальше, применять более жестокие методы влияния. И это может быть большой угрозой. И, плюс, это накладывается в следующем году на выборы. Мы понимаем, что те силы, которые, условно, смогут навести в моем районе, городе порядок, будут работать уже на политическую составляющую", – отметил Монастырский.

Эксперт подытожил, что мы, возможно, увидим создание еще более мощных организаций, которые будут заявлять о своих интересах по той же схеме, что была месяц назад у "Национальных дружин".

Более подробно о "Нацдружинах" и о том, что их члены говорят сами о себе и своей деятельности, читайте в материале сайта "Сегодня": "Национальные дружины": чем они занимаются, что успели и насколько это законно.

Напомним, что недавно, мы писали о всех "за" и "против" легализации короткоствольного оружия в стране.