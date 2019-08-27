Обстрелы врага на Донбассе: в Днепр доставили двоих бойцов с тяжелыми ранениями

В днепровский госпиталь имени Мечникова 25 августа были доставлены двое бойцов, получивших тяжелые ранения в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как рассказал главврач больницы Сергей Рыженко, на протяжении всех минувших выходных медики боролись за жизни воинов, состояние которых остается тяжелым, сообщает "Прямой".

"Двое бойцов были доставлены в больницу Мечникова 25 августа. Оба очень тяжелые с ранениями головы. Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизни", – подчеркнул главврач.

При этом Рыженко добавил, что сейчас в состоянии бойцов наметилась позитивная динамика, хотя они остаются на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Мы делаем все возможное, чтобы спасти им жизни. Думаю, что завтра сможем снять аппараты, отменить те лекарства, которые поддерживают давление. Думаю, у ребят все будет хорошо", - сообщил он.

Рыженко отметил также, что оба бойца – из одного подразделения. Один из них – солдат, второй – сержант. Родом из Хмельницкого и из Черкасской области.

"Всем необходимым бойцы обеспечены. Они получают лучшую терапию. Бойцам сделаны две операции: одна на груди, а у другого бойца – на кишечнике", – добавил медик.

Напомним, 25 августа боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом погиб боец Вооруженных сил Украины, а трое военнослужащих получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram