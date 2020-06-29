Чип и дело: собак и кошек хотят внести в реестр с владельцами

Чипирование животного в Украине сейчас стоит от 150 грн, но идентифицированы сейчас только 10% питомцев

Недавно в Верховной Раде появился законопроект об обязательной регистрации и идентификации домашних животных. Разговоры об этой инициативе ведутся давно, ведь она может поспособствовать решению проблем с бездомными животными. Сайт "Сегодня" выяснил, зачем нужна идентификация и регистрация питомцев и что предлагают нардепы.

Что предлагают в законопроекте

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В начале июня в Верховной Раде появился законопроект №3593, которым предлагается урегулировать идентификацию и регистрацию домашних животных в государственной базе данных. Это отвечает Европейской конвенции о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала 18 сентября 2013. Речь идет о кошках, собаках и диких животных, находящихся в неволе или в полувольных условиях, а также о сельскохозяйственных животных.

По сути, всех животных нужно будет чипировать, а данные внести в единую базу. Это поможет уменьшить количество бездомных животных, ведь большая часть котов и собак, оказавшихся на улице, были домашними. Чипы и регистрация помогут узнать, чей питомец лишился дома.

В законопроекте предлагают создать Единый госреестр с информацией о животных. Им будут присваивать идентификационный номер. Оплата ложится на юридических или физических лиц — собственников питомцев, а регистрацию бездомных животных хотят проводить за счет местных бюджетов.

Если же животное не будет зарегистрировано, собственникам грозят штрафы — от двух до четырех минимальных заработных плат (от 9446 до 18 892 грн по состоянию на июнь 2020 года). В то же время в законопроекте не сказано, как быстро нужно зарегистрировать животных, какие переходные периоды предусмотрены и в какие сроки вообще будет проходить эта процедура.

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Зачем нужна идентификация животных

В Европе и США идентификация и регистрация животных давно работает. В Украине же права животных на законодательном уровне защищены слабо, а прописанные в законодательстве норме на деле почти не исполняют. Так, выбрасывать животных запрещено, но виновников не наказывают, т. к. отследить их попросту невозможно. Регистрация животных, если она будет работать, должна помочь справиться с этой проблемой.

Адвокаты и зооюристы из организации IAB (Information and analytical offices animal advocates) поясняют, что идентификация позволяет установить индивидуальные особенности животного с помощью чипирования, клейма и т.д. Регистрация — это юридическое понятие, которое позволяет государству видеть владельцев животного.

"Идентификация животных и регистрация владельцев животных – очень важная процедура. Так, например, идентифицированное животное легче найти и вернуть владельцу, если оно потерялось. Но это, конечно, в том случае, если идентификация и регистрация будут вписаны в систему, а обмен информацией между правоохранительными и контролирующими органами будет быстрым и удобным", — рассказывает Людмила Луцюк, адвокат по правам животных.

Александр Тодорчук, инициатор движения UAnimals, поясняет, что регистрация повышает ответственность владельцев животных.

"В Украине, согласно статистике, треть бездомных животных — это животные первого и второго поколения. Т.е. они были выкинуты на улицу, либо же родились на улице. Это связано с тем, что в Украине, по сути, отсутствует ответственность собственников животных. Нет никакой привязки животного к владельцу. Если человек выгоняет животное на улицу, никто даже не узнает, чье это животное", — говорит Тодорчук.

Чтобы идентифицировать животное, используют разные методы, чаще всего чипирование. На сегодняшний день чипировать питомца в киевских ветклиниках стоит от 150 до 500 гривен. Также используют клеймение и татуировки, но это постепенно отходит в прошлое из-за ненадежности и болезненности процедуры.

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Еще есть QR-жетон, на котором расположен код, связанный с профилем питомца в специальной базе. В Киеве такие жетоны можно получить при регистрации в муниципальной системе и у международного сервиса Animal ID. Стоимость жетона муниципальной системы – 35-100 грн, в зависимости от вида животного, паспорта от международной системы, и 99-149 грн, в зависимости от дизайна.

К слову, не стоит путать идентификацию и регистрацию животных с получением ветпаспорта. Ветпаспорт сейчас нужен в основном для того, чтобы проезжать с животными за границу, либо же таким документом обзаводятся профессиональные заводчики. Но в ветпаспорт все же вносятся данные о чипировании животного. В законопроекте о том, будут ли ветпаспорта обязательными, ничего не сказано. Поэтому пока что речь только о вживлении чипа и внесении информации о животном и владельце в общую базу.

Что не так с законопроектом

Тем не менее, внедрить полноценную идентификацию и регистрацию животных в Украине непросто. Эксперты IAB говорят, что в вышеупомянутом законопроекте вводится единый государственный реестр и разделяется только понятие юридического и физического владельца животного (отсутствует понимание государственной собственности, например, при конфискации), а идентификация и регистрация должны осуществляться за счет владельца животного, или за счет местного бюджета территориальной общины.

"В Украине уже действует с 2009 года Закон "Об идентификации и регистрации животных", который регулирует отношения в сфере регистрации и идентификации сельскохозяйственных животных. Вместе с тем, названный закон так и не смог выстроить четкую и понятную систему регистрации сельскохозяйственных животных. Положение о ценовой политике идентификации и регистрации животных должны найти развитие в подзаконных актах, где должно быть четко прописано, сколько будет стоить идентификация и регистрация животных всех категорий и форм собственности. Соответственно, экономические последствия в данный момент просчитать не представляется возможным из-за отсутствия таких актов", — отмечает Елена Кисличенко, зооюрист IAB.

Также 'эксперты добавляют, что до сих пор непонятно, какие документы будут подтверждать собственность на конкретное животное, в законопроекте эта информация отсутствует.

Виктор Копач, основатель международного проекта Animal ID, отмечает, что во многих европейских странах идентификация и регистрация животных обязательны.

"Идентификация — это вживления чипа животному. Сам чип в Украине сейчас стоит от 50 грн, что достаточно дешево по сравнению с европейскими странами. В Украине около 10% животных чипировано. Речь о собаках, котов чипируют гораздо реже. Это безболезненная процедура, которая принята мировым сообществом. Регистрация — это внесение информации о животном и владельце в базу. Потому что на чипе есть только 15 цифр, которые никогда не должны повториться, другой информации там нет", — говорит Копач.

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Он добавляет, что существенным недостатком законопроекта №3593 является предоставление доступа к базам данных только лицензированным врачам ветеринарной медицины, прошедшим обучение в системе администратора Единого государственного реестра. Это создает неравные возможности на рынке услуг, что влечет за собой дополнительные денежные нагрузки на одних ветеринарных врачей и устраняет конкуренцию для других.

"Мы против, чтобы регистрация животных шла только через Госпотребслужбу. Должна быть государственная база данных, но нужно сделать так, что вносить туда информацию можно только через ассоциированные базы данных, и такими базами данных могут быть как государственные, так и частные площадки. В законопроекте предлагают же сделать монополию и разрешить вносить данные о регистрации животных только государственным ветеринарам", — говорит Копач.

Эксперт добавляет, что их инициативная группа написала письмо главе Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николаю Сольскому о том, что предложенный законопроект монополизирует идентификацию и регистрацию животных, а также поднимет стоимость процедуры. К тому же, зооактивисты разрабатывали свой законопроект об обязательной идентификации и регистрации животных, в котором прописали длительный переходной период.

"Штрафы и ответственность собственника – это правильно. Но в том законопроекте, который предлагала наша рабочая группа, был предусмотрен большой переходной период, чтобы не было массового выбрасывания животных", — подытожил Копач.

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