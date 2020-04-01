Одевают ли продавцы продуктовых рынков маски: проверка журналистов

В Украине разрешили открывать продуктовые рынки, но – при выполнении строгих условий

В Украине начинает работать часть продуктовых рынков, закрытых ранее вследствие общенационального карантина. Открывать ли такие рынки – решают местные чиновники. Главный врач Украины разрешил работу рынков при выполнении необходимых требований. А вот в столице рынки будут закрыты, пока ситуация с заболеванием, вызванным коронавирусом, не улучшится, сообщил мэр Кличко.

Корреспонденты "Сегодня" решили проверить, как на рынках в разных городах Украины соблюдают требования, выдвинутые Минздравом.

В Черновцах, где обнаружили первых инфицированных коронавирусом, рынков полностью и не закрывали. Торгуют исключительно продуктами. А вот без маски на рынки перестали пускать только неделю назад. Хотя город месяц как на карантине.

"Не все, но большинство приходят в масках и перчатках", – говорит продавец Лада Рапчук.

В течение дня и ночью в павильонах моют и убирают с дезинфекторами, уверяют сотрудники рынка. Покупателей и продавцов стало значительно меньше, поэтому особых ограничений по количеству людей нет.

"Расчет должен быть таким, что где-то от 100 до 220 покупателей у нас могут находиться одновременно. Фактически, как вы видите, у нас не превышается это количество", – говорит администратор рынка Ирина Павлюк.

Не более одного человека на 20 квадратных метров – это новые нормы Минздрава для работы рынков. И расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м. Весь персонал и посетители должны носить маски и перчатки. Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.

Из всех этих правил сложнее, как оказалось, соблюдать дистанцию ​​между посетителями.

На черновицком рынке, скажем, есть ряды, где люди проходят близко друг к другу.

"Если закроют рынок, не знаю, что будем делать без него", – говорит одна из покупательниц.

На центральном рынке в Кропивницком – малолюдно, хотя территория большая и позволяет держать безопасную дистанцию. Часть предпринимателей – в отпуске с начала карантина. Оставшиеся придерживаются санитарных требований. Но жалуются – торговли нет.

"Люди боятся ходить. Приходят по звонку, по заказу. Человек пришел конкретно, скупился и ушел", – говорит продавец Ольга Кравченко.

В Харькове, где пока один больной с коронавирусом, продуктовых рынков совсем не закрывали. Но цены на товар повысили.

"Может сейчас начали овощи чуть дешеветь свежие. А так все – и мясо, и фрукты – все выросло, на 10-15% – это точно", – говорит житель Харькова Дмитрий Малыш. В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреля

Но больше всего подорожал чеснок.

"Стоит 150 грн/кг. А старый – 200 грн/кг. Пишут ведь, что это витамин С, что это полезно есть при этом вирусе. Поэтому такие бешеные цены. Хотя я глубоко сомневаюсь", – говорит продавец Татьяна Нестеркова.

На крупных рынках в целом санитарные нормы соблюдают. А вот в спальном районе на первом же рынке, куда заехала съемочная группа "Сегодня", в масках и перчатках – меньше половины продавцов.

"Почему вы без маски и перчаток?" – спрашивает корреспондент "Сегодня" продавца. – "Есть и маски, и перчатки, просто тяжело дышать в ней", – отвечает продавец.

Администрация рынка не может объяснить, почему продавцы пренебрегают правилами.

"Без понятия. Мы их предупреждали", – говорят журналисту в администрации. – "Но вы должны это контролировать!" – "Хорошо, мы будем контролировать", – обещают представители рынка.

Продавцов без средств защиты дирекция рынка не имеет права допускать к работе, объясняют в мэрии. Нарушителей должны штрафовать. А вот заставить покупателей надеть маски не может никто.

"Таких возможностей нет ни у кого. Есть обязанность, обязанность людей соблюдать масочный режим, потому что это одно из условий нераспространения вирусной инфекции", – говорит заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

В Киеве, где наибольшее количество больных коронавирусом, рынки не будут работать даже после разрешения Минздрава.

"Это произойдет только при условии улучшения ситуации. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет", – объяснил мэр Киева Виталий Кличко.

Проверка "Сегодня" показала, что торговли на рынках действительно нет. Столичные рынки встретили съемочные группы замками на воротах. Пустыми рядами ходили только охранники.

Напомним, ранее чиновники дали прогноз, когда в Украине может наступить пик заболеваемости коронавирусом.

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