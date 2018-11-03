Один день с пограничниками: разочарование и рвы на границе с РФ

Сегодня, 07:19

"Сеньковка" обросла "колючками" и рвами, а село уже не верит соседям "через поле"

Один день с пограничниками: разочарование и рвы на границе с РФ
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Украина продолжает укреплять свои позиции на границе с Россией не только на Донбассе, но и в мирных областях. Корреспонденты "Сегодня" побывали на пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, который находится на границе с Россией и Беларусью. 

Вместе с пограничниками мы отправились в дозор.

"Раньше, до 2014 года, у монумента Дружбы, который находится на развилке между тремя странами, украинцы, белорусы и россияне собирались за чаркой дружбы. Теперь, как видите, были вынуждены обустроить границу окопами, блиндажами, огневыми позициями, противотанковым рвом и даже дотами (долговременными огневыми точками)", — рассказывает нам спикер Черниговского пограничного отряда Александр Дудко.

Все, чем сейчас оборудована граница, появилось за последние 4,5 года. Вместе с пограничниками мы спускаемся в окоп и по нему направляемся в блиндаж. "В нем смогут разместиться около 10—15 человек", — продолжает рассказывать Дудко и уточняет, что сооружение достаточно крепкое. Сам блиндаж оборудован и местами для сидения, и полками для сна, и местом для хранения оружия.
В нескольких метрах от блиндажа, по другую сторону окопа, расположились позиции для ведения огня из стрелкового оружия.

"С 2014 года вся пограничная служба работает в режиме усиленной охраны границы, — говорит Александр Дудко. — Если на территории области происходят какие-либо ЧП, то сразу после этого усиливается и пограничный контроль. Кстати, до 2014 года здесь не было ни противотанковых рвов, ни ограждений из сетки, ни дотов (долговременных огневых точек). Самым продуктивным в плане обустройства оборонительных сооружений был 2015 год".

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Начальник отдела пограничной службы "Горск" Василий Бойко уточняет, что на вверенном ему участке границы обустроено больше 15 км противотанкового рва, установлено 4 км металлического сетчатого ограждения и находятся 2 наблюдательные вышки. Всего в Черниговской области за последние 4 года появилось около 100 км противотанковых рвов.

"Но усовершенствование границы продолжается и сегодня, — говорит Василий Бойко. — Инженерные группы устанавливают малоприметные заграждения. Например, так называемые спотыкачи (натянутая на низких кольях проволока. — Авт.), прочие ловушки, которые в состоянии усложнить передвижение нарушителей границы, а для пограничников — упростить процесс их выявления и задержания".

Стражи границы говорят, что в интересах нацбезопасности не имеют права рассказывать обо всех технических новшествах, которыми оборудуется приграничная территория Украины, но о некоторых все же обмолвились.

"В ближайших планах у нас — оборудовать границу сейсмическими датчиками, — говорит Дудко на обходе участка и показывает металлическое ограждение из толстой проволоки. — Сейсмодатчики будут находиться вот здесь, под землей. Они будут отслеживать передвижение людей с той стороны границы и подавать нам сигнал тревоги. Опережая вопрос о животных — датчики запрограммированы так, что будут реагировать только на человека".

К разговору подключается Бойко.

"На границе с Россией только в пределах Черниговской области установлены 10 наблюдательных вышек", — говорит он.

Тут же решаем взобраться на верхотуру. На высоте 15 метров — крытая площадка, внутри наблюдательного пункта — мощный оптический прибор, с помощью которого и проводится наблюдение. Несмотря на то, что от вышки до пропускного пункта около 2 км, взглянув в этот мощный стационарный бинокль, у меня получилось рассмотреть на КПП даже мельчайшие детали.

Пока мы находились на вышке, у границы появился пограничный наряд. Двое пограничников подъехали на служебном авто к контрольно-следовой полосе и прошли вдоль нее около 200 метров — выясняли, не пересекал ли кто-либо из нарушителей границу: если факт нарушения был, то на мелковспаханной полосе остался бы след. Перепрыгнуть полосу и не оставить следа нереально — она шириной около 5 метров. Пройдя вдоль полосы, пограничники отправились патрулировать следующий участок.

"Так происходит здесь теперь каждые 20—40 минут. Обстановка вынуждает", — говорят пограничники.

Телефон умолк

На столе у начальника отдела пограничной службы Василия Бойко стоят два стационарных телефонных аппарата. На одном из них написано "Российская Федерация", на втором — "Республика Беларусь".

"С белорусскими коллегами общаемся по долгу службы. А вот "российский" телефон уже давно отключен. Коммуникации с россиянами в таком режиме нет", — поясняет Бойко.

Его коллеги из Черниговского погранотряда поясняют, что если возникают обстоятельства, которые требуют общения с российскими пограничниками, то вся коммуникация происходит в письменном виде на уровне высшего руководства отряда. Например, если наши пограничники запланировали промониторить ситуацию на границе с помощью беспилотников или прочей авиации, то уведомляют об этом российских коллег. Точно так поступают и те. В противном случае летательный аппарат может быть сбит — действует режим пограничной зоны.

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Задержания: пес и молдаване

Несмотря на новые усиленные меры и фортификационные сооружения, попытки нарушить границу есть, но, как уверяют пограничники, успешно пресекаются.

"Среди нарушителей этого участка границы украинцев практически нет, — говорит Александр Дудко. — В основном нарушители — это иностранцы. Но поток незаконных мигрантов, выходцев из стран юго-восточной Азии и Ближнего Востока, очень сократился. Пик был в начале 2000-х годов, когда за год задерживалось до 1 тысячи незаконных мигрантов в год. Сейчас из этой категории — 10—15 человек. Пытаются нарушить границу и жители ближнего зарубежья (в основном Молдовы. — Авт.), которые, например, потеряли свои документы, пребывая в России, но пытаются выехать к себе домой".

Несмотря на то, что последние 4 года через этот пункт пропуска проезжает всего лишь до полутысячи человек, среди них попадаются и те, кто пытается провезти сразу несколько десятков килограммов наркотиков. В период майских праздников из России в Украину гражданин Литвы пытался провезти сразу 26 кг веществ, похожих на героин и опиум сырца. Разоблачила перевозчика служебная собака Альфа.

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Проверка. Среди бойцов на КПП есть и девушки

Стальные "бабочки" на границе

Километры ограждений украинско-российской границы оборудованы колючей проволокой, на которой есть колюще-режущие элементы в виде стальных "бабочек". Пограничники уверяют, что это надежная защита как против нарушителей-одиночек, так и групп диверсантов.

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На вышке: парусность и обзор

Этот наблюдательный пост находится на высоте 15 метров, что почти сравнимо с высотой пятиэтажки. Дежурному пограничнику доступен обзор всех четырех сторон света — пост оборудован окнами, выходящими на север, юг, запад и восток. Впрочем, у наблюдательной вышки есть парусность — несмотря на то, что она закреплена с помощью четырех тросов, при сильном ветре ее качает.

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Противотанковые рвы и окопы

Окопы, как и другие оборонительные сооружения, были построены здесь после начала военного конфликта на Донбассе. Они обшиты досками, из окопа есть вход в блиндаж, а возле каждой из огневых позиций для бойцов развешаны распечатанные "карты огня" — доступные направления для стрельбы именно с той или иной позиции. Перед окопом — противотанковый ров и металлическое заграждение высотой около двух метров, которое на полметра уходит под землю.

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Обход границы: поиск следов нарушителей

Каждые 20—40 минут вооруженный наряд пограничников мониторит состояние контрольно-следовой полосы. Она представляет собой участок земли шириной 5 метров, который вспахан настолько тщательно, что ее невозможно перейти ни человеку, ни животному, не оставив следов.

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Важная позиция обороны — ДОТ

Оборудованы на "Сеньковке" и долговременные огневые точки. Построены они по всем правилам. Например, амбразуры ДОТа оснащены специальными металлическими сетками — они способны пресечь попадание гранаты внутрь помещения, но в то же время ячейка сетки позволяет вести огонь из автомата.

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Блиндаж — невидим для посторонних

В нескольких метрах от КПП, перед противотанковым рвом, пограничники соорудили блиндаж, который скрыт от посторонних глаз. Он способен вместить до 15 человек. Сверху он защищен от возможной бомбежки деревянной кровлей и земляной насыпью. При входе в помещение находится отсек для хранения огнестрельного оружия, далее — места для размещения людей.

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Местные: ком в горле из-за войны

Жители одноименного села Сеньковка, от которого до России и Беларуси подать рукой, в большинстве своем изменили мнение об агрессивном соседе. "В 2014 году еще считали, что Россия все-таки не допустит кровопролития на Донбассе, а теперь разочаровались. Многие наши жители, у которых родственники и знакомые живут через поле, в России, в начале 2014-го шутки ради через прессу приглашали Путина, Лукашенко и исполняющего обязанности украинского президента на чарку дружбы. Теперь главу России считают виновным в войне на Донбассе. Невозможно называть россиян, наших соседей, братьями, ком в горле из-за этого, если честно", — говорит один из местных пенсионеров.

При этом многие из жителей вспоминают, что раньше-то и границ особо никаких не было — на праздниках тысячи людей собирались:

"Сейчас украинские пограничники вынуждены усиливать меры безопасности не только на самой границе. При въезде в село стоит вооруженный наряд. Такие условия диктует сама жизнь".

На въезде в село действительно есть блокпост, где дежурят вооруженные пограничники, а все без исключения водители должны притормаживать перед чередой бетонных блоков на въезде для проверки документов.

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Дружбе конец. Ностальгия тоже закончилась
Россия, пограничники, граница, Беларусь, кпп, репортаж, блиндаж

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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