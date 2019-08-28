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Одна из самых влиятельных церквей в мире сделала шаг к признанию ПЦУ

28 августа, 19:41

Греческая церковь признала законность автокефалии Православной церкви Украины

/ Фото: Getty Images

Греческая церковь (ПЦГ), которая обладает исключительным влиянием в семье эллинских церквей, сделала шаг к признанию автокефальной Православной церкви Украины.

Об этом на своей странице в Facebook заявил советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко.

"Создается прецедент и образец для других Церквей. Ждем хороших новостей в октябре и позднее", – написал он.

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Так он прокомментировал признание священным синодом ПЦГ права Вселенского патриарха предоставлять автокефалию.

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Фото: facebook.com/MNSLVIV

"По рекомендации Синодических комитетов по догматическим и правовым вопросам, православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Постоянный Священный Синод признает право Вселенского Патриарха предоставлять автокефалию, а также привилегию пресвитера Церкви Греции продолжать заниматься вопросом признания Церкви Украины", – на официальном сайте 28 августа.

Стоит отметить, что соответствующие решения Синод принял на сессии 27-28 августа.

Напомним, в марте Православная церковь Украины начала функционировать в одной из стран Евросоюза – Словении.

"Сегодня" также сообщали, что в прошлом месяце Кабинет министров передал в пользование Православной церкви Украины здание площадью более двух тысяч квадратных метров в центре Киева. Помещение будут использовать для административных нужд.

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Греция церковь религия ПЦУ Православная церковь Украины

Источник: Интерфакс-Украина

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