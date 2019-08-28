Одна из самых влиятельных церквей в мире сделала шаг к признанию ПЦУ

Греческая церковь (ПЦГ), которая обладает исключительным влиянием в семье эллинских церквей, сделала шаг к признанию автокефальной Православной церкви Украины.
Об этом на своей странице в Facebook заявил советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко.
"Создается прецедент и образец для других Церквей. Ждем хороших новостей в октябре и позднее", – написал он.
Так он прокомментировал признание священным синодом ПЦГ права Вселенского патриарха предоставлять автокефалию.
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"По рекомендации Синодических комитетов по догматическим и правовым вопросам, православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Постоянный Священный Синод признает право Вселенского Патриарха предоставлять автокефалию, а также привилегию пресвитера Церкви Греции продолжать заниматься вопросом признания Церкви Украины", – на официальном сайте 28 августа.
Стоит отметить, что соответствующие решения Синод принял на сессии 27-28 августа.
Напомним, в марте Православная церковь Украины начала функционировать в одной из стран Евросоюза – Словении.
"Сегодня" также сообщали, что в прошлом месяце Кабинет министров передал в пользование Православной церкви Украины здание площадью более двух тысяч квадратных метров в центре Киева. Помещение будут использовать для административных нужд.
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