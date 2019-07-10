Огромные ямы на дорогах мешают туристам попасть в Чигирин

Чигиринщина – край нескольких сотен украинских памятников, но, чтобы полюбоваться ими, туристы должны бросить вызов бездорожью

Туристы, которые едут в Чигирин со всей страны и из-за рубежа, застревают в огромных ямах. Ямами покрыты десятки километров местных дорог. Поэтому полюбоваться историческим наследием на родине Богдана Хмельницкого непросто.

Чигиринщина – край нескольких сотен украинских памятников. Но, чтобы полюбоваться ими, туристы должны бросить вызов бездорожью.

Непроезжие пути отпугивают путешественников, жалуются "Сегодня" в заповеднике Чигирин.

"Мы видим, что особенно детских экскурсий все меньше и меньше. Если состояние дорог будет и дальше таким, никакого туризма здесь не будет", – говорит Богдан Легоняк, заведующий филиала "Холодный Яр" Национального историко культурного заповедника "Чигирин".

Один из худших путей на Чигиринщине – дорога государственного значения Субботов – Медведевка – Каменка.

Дорогу строили 40 лет назад, и сейчас трасса протяженностью 43 километра совершенно изношена. Ямочным ремонтом не обойтись, объясняют в облавтодоре. Надо полностью заменить покрытие. Вот только средств на это нет.

"Мы ожидаем дополнительное финансирование из государственного бюджета для ремонта этой дороги и других работ Черкасской области", – говорит Юрий Дубрава, представитель Службы автомобильных дорог в Черкасской области.

Несмотря на то, что трасса – на балансе Службы автомобильных дорог, чиновники советуют не ждать государственного финансирования, а самостоятельно латать ямы.

Ранее мы писали, что в Чигирине горел монастырь: погибла пожилая служительница.

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