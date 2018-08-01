Опасная медицина: кофе с морфином и зубная паста с радием

С древних-древних времен, начав жить общиной и перейдя на углеводную диету, люди стали болеть. Болеть, естественно, неприятно, потому путем наблюдений за животными и с помощью часто неприятных, а то и смертельных экспериментов, было установлено, что вот эта вот травка помогает от болей в животе, а вон та грязька, кажется, помогает с ожогами. Так медленно и мучительно рождалась современная доказательная медицина. Зато ее оборотная сторона — различного рода шарлатанства — просто расцветали. И все благодаря вере в панацею — лекарство от всех болезней, которое бродячие мошенники-лекари смешивали из того, что нашли под ногами, а выдавали за чудодейственные эликсиры, способные даже вырастить обратно сломанные конечности. Что-то вроде сегодняшней гомеопатии, в общем. Однако еще сто лет назад люди лечились настолько опасно, что всю планету можно было записать в финалисты премии Дарвина. Будьте осторожны, от прочтения этой статьи легко можно словить кайф и начать светиться.

АлкоНаркоСюита: опиум для народа

Переселенцы из Старого Света любили алкоголь. Пуритане считали его полезным — проще общаться друг с другом, легче переносится работа. Даже во время плавания к далеким берегам они брали с собой спиртное — в три раза больше, чем воды. Что неудивительно, учитывая качество той воды.

Но начиная с XVIII века, измученные пьянством мужей женщины, подстегиваемые пасторами, которым эти заблудшие овцы тоже мешали заботиться о психологическом здоровье общин, начали движение к трезвости. Еще бы — бухать вместо работы и церкви! Но пьяницы держались стойко. Не помогали ни лекции, ни листовки, ни демонстрации. В конце XIX века представительница Христианского союза женщин за трезвость даже топором (!) громила салуны и аптеки с "медицинским алкоголем".

Алкоголизм лечили очередной панацеей — "Золотым лекарством" доктора Лесли Энрота Кили.

"Золото считалось самым известным ингредиентом в растворе красно-белого цвета с голубым оттенком; пациенты в разговорах называли этот раствор "столбик парикмахера", а работники медучреждения Кили вводили им его в руку три раза в день... Остальные ингредиенты лекарства держались в строжайшей тайне, но, по словам врачей и химиков, этот раствор включал в себя субстанции, повергавшие пациента в приятное состояние эйфории и покоя, граничащее с амнезией".

Так описывает лечение от пьянства американский документалист Эрик Ларсон в книге "Дьявол в Белом городе". Мы знаем, что за ингредиенты там присутствовали: стрихнин, мышьяк, хинин и нашатырь.

Гораздо больше людей бросали пить с помощью опиума и морфина. Они считались безобидными: можно было подливать в молоко детям, чтобы легче уснули. Аптекари радостно смешивали свои чудо-средства, жены подливали его в кофий мужьям, те не хотели бухать, зато почему-то испытывали трепетные чувства к тому самому кофе.

В 1860-х морфий взлетел на пик. Сами посудите: продается в аптеке без рецепта, стоит дешевле алкоголя, не порицаем обществом. И шприц такой удобный. Так что к концу 19 века на нем сидело множество достойных граждан-трезвенников. И это была жесть. Пьяницы лечились опиумом, опиумные наркоманы морфием, а морфинисты — виски и опиумом.

Но тут появился кокаин. Средство для укрепления нервов с тонизирующим эффектом. Хотите бросить курить? Кокаин! Хотите бросить пить? Кокаин! Хотите бросить опиаты? Кокаин! Сигареты с кокаином, инъекции кокаина, пастилки с кокаином, капли с кокаином, порошки, таблетки, "кока-кола", да даже коктейли из кокаина и виски и знаменитые "тонизирующие вина". На новом средстве "от всего" сидели как вымышленные персонажи ("А мне — ампула с кокаином", сказал Шерлок Холмс в конце одного из рассказов), так и вполне настоящие — Томас Эдисон, королева Виктория и парочка римских Пап.

Эту истерию прекрасно передал Стивен Содерберг в сериале "Больница Никербокер". Главный герой — гениальный хирург Джон Тэкери — весь первый сезон скатывался вниз по лесенке кокаиновой зависимости, пока, наконец, не оказался в лечебнице. Последний кадр последней серии застывает на его больничном прикроватном столике, где крупным планом показано новое суперсредство от всех зависимостей. Имя ему — "героин". Самый опасный из всех.

Война между наркоманами и алкоголиками продлилась до принятия сухого закона в 20-х годах. И даже дольше — созданная правительством США армия силовиков под предводительством Гарри Аслингера, которая обеспечила поддержку сухому закону, обеспокоилась собственным будущим и придумала новую угрозу — звучащую "по-мексикански" марихуану. И убедила в ее опасности весь мир.







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Радиоактивный значит здоровый!

В 1910-х вред наркотиков уже более-менее понимали. Но человечество продолжало "колоться, но жрать кактус": новое означало полезное. Так что, когда Мария Кюри научила мир добывать радий из настурана (урановая смолка), мир получил новую панацею. Об опасности больших доз радия ученые знали. То ли дело микродозинг — и кожа белее, и эндокринная система работает как часы. Да и радий с мочой за пару часов покидает организм. Так что "тяжелый элемент" появился в солях для ванн, питьевой воде и лечебных грязях. Довольные клиенты светились от радости.

Подобно дамам Старого Света, принимавшим мышьяк для белизны и тонкости кожи, красотки и красавцы планеты чистили зубы отбеливающими радиоактивными зубными пастами, умывали лицо радиоактивным мылом и принимали ванны с радиоактивными пузырьками.

Появились активаторы — устройства, превращающие обычную воду в радиоактивную, пропуская ее через фильтр с активным веществом. Госпитали, университеты, частные лица — везде можно было выпить гарантированно "заряженный" стакан воды. Настоящих активаторов на всех не хватало, появились "подделки" вроде "Ревигатора". Обычный кулер, сделанный из руды, содержащей радий, просто залей воду с вечера и наслаждайся полезными рентгенами с утра! "Пейте, когда вас мучает жажда — и когда не мучает, с утра и вечером, шесть и более стаканов воды в день!" — гласила реклама "Ревигатора". "Настоящие врачи" из Американской врачебной ассоциации тут же засуетились и признали радиевый кулер… шарлатанством. После чего стали выдавать… сертификаты подлинности для активаторов.

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Радий запихивали везде. В глазные капли от близорукости и дальнозоркости. В кремы для рук и тела. В чешском Яхимове, где Мария Кюри нашла радий в пробах воды, открыли радиоактивный спа-отель с ингаляциями и купаниями в водах и парах. В начале 1930-х в различных мазях появился и торий.

Еще существовали таблетки с радием, целительные воды с радием, всевозможные активаторы для ванн, сигареты с радием, радиоактивный хлеб, радиоактивный шоколад, радиоактивные презервативы и даже свечи для повышения потенции. Тоже, естественно, с радием.

Самое забавное, что опасность подобного лечения распознали еще в 1915-м. Тогда калифорнийский сенатор Джон Уоркс смог ограничить продажу радиоактивных продуктов в родном штате, предварительно расспросив множество врачей. Те честно сознались: о пользе радиации никто ничего не знает, зато смертность среди принимающих подобные лекарства явно выше, чем у остальных. К тому же, произошло несколько ужасающих инцидентов. К примеру, история с "Радиевыми девушками". 4000 человек из США и Канады красили радиевой краской циферблаты для часов (по полтора цента за штуку, сейчас — примерно 30 центов). Она считался безобидной, так что смочить кисточку слюной стало нормой. Как и красить ногти прикольной светящейся краской. Сколько из них выжило — неизвестно, но пятеро женщин подали иск на работодателя из-за развития профессиональных заболеваний. Из-за чего история стала достоянием общественности и создала прецедент в стандартах охраны труда.

Последней каплей стала история с Эбеном Байерсом, наследником сталелитейного гиганта, плейбоем, миллионером, спортсменом-гольфистом. В 1927-м он ударился рукой — и врач прописал от болей "Радитор" (смесь дистиллированной воды, радия-226 и радия-228). Его изобрел доктор права из Гарварда Уильям Бейли. "Поднимет мертвого", говорила реклама, и Байерс купился. Убедив себя, что препарат делает его красивее и энигматичнее, мужчина перешел на мегадозы. Спустя два года, 1400 бутылок "лекарства" и примерно три смертельные дозы радиации он внезапно понял: что-то идет не так. Зубов почти не осталось, а череп гнулся под пальцами. В 1932-м Байерс умер, а Wall Street Journal на первой полосе написала: "Вода с радием отлично работала, пока у него не отвалилась челюсть". К 1935 году медики США и Европы опомнились и запретили радиоактивные препараты.

Параллельно, кстати, радиация и вправду обретала полезность: французский исследователь Анри Кутар доказал, что облучение подавляет рак гортани. К 1934 году он же создал методику лучевой терапии, которую спустя год стали использовать онкологи.