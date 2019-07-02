Опасное лето: какие правила запомнить, чтобы избежать неприятностей

Погода преподносит невероятные сюрпризы

Этим летом шансы получить испорченный отпуск, как никогда высоки. И не только у украинцев, а буквально у каждого жителя Земли. Ибо где бы вы ни были: в далекой Гренландии – где с невероятной скоростью тают ледники, или в Европе, которая теряет сознание от жары, или в Индии – где города-миллионники засыхают от жажды, потому что пресная вода просто закончилась, или в Украине, где ливни топят города. Всюду по-разному, но погода преподносит невероятные сюрпризы.

Если вы скажете: никуда не поеду, посижу дома – не радуйтесь, эта климатическая аномалия доберется и до ваших уютных домов.

К двум волынянам она приползла, например, в виде гадюки, молодых людей пришлось спасать реаниматологам. И это уже не первый случай. Что происходит? Почему киевлян в квартирах кусают желтые пауки, где их никогда не было? И какие правила лета запомнить, чтобы избежать неприятностей?

Каждое время года несет свои угрозы. Но самое коварное - лето. За всеми этими волшебными солнечными днями скрываются коварные ловушки. Мы их обнаружили, разделили и создали свой собственный рейтинг. Уровень той или иной опасности мы оценивали, исходя из консультаций с экспертами и печальной статистики – какой фактор в течение лета чаще приводит человека к серьезным проблемам со здоровьем или и к гибели.

Итак, рейтинг опасностей лета.

На седьмом месте – ультрафиолет – это такая электромагнитная разрушительная волна, которая зарождается за 150 млн километров отсюда – на Солнце. Она врывается в атмосферу Земли и сталкивается со щитом – озоновым слоем. Он поглощает до 90 процентов ультрафиолета. И хотя мы, люди, и разрушаем этот защитный слой, его пока достаточно, чтобы защитить нас.

Потому что при высокой интенсивности эти волны разрушают даже молекулы ДНК, вызывая онкозаболевания.

"Наша кожа не совсем воспринимает его хорошо. То есть, именно из-за этого и появляется загар. Это защитная реакция от ультрафиолета. Также он увеличивает вероятность старения кожи. Вообще, где-то около 80 процентов того, что мы видим на лице – это воздействие ультрафиолета от солнца", – говорит врач Дмитрий Исаев.

Поэтому, длительное пребывание под солнцем может привести минимум к ожогам – максимум к смерти от рака. Но и в тени не слишком безопасно. Если вы решили пересидеть активное солнце под деревьями – вас ждет опасность шестого уровня.

Клещевой энцефалит. Ежегодно в медучреждения с укусами клещей обращаются около 20 тысяч человек. Количество случаев заболевания за последние годы выросло по Европе на 400%.

В Украине в текущем году случаев пока не зафиксировано. Поражает мозг, смертность высокая. Для тех, кто выжил утешительного мало: вероятность эпилепсии, паралича, нарушений памяти – целый букет осложнений. Вирус передается через клещей, также возможна передача напрямую через зараженных животных. Всемирная Организация Здоровья рекомендовала делать вакцинацию против этой болезни. Эффективность вакцины 87%. Правда, такая вакцина не зарегистрирована в Украине. Недавно медики развеяли миф, что клещи прыгают нам за шиворот с деревьев. На самом деле – караулят в траве. Не гуляйте босиком. А заметили клеща – айда в больницу. Если же вы спрятались в здании – здесь ждет еще одна опасность с пятого места нашего рейтинга – кондиционер

"Пиелонефрит. Ангина. Воспаление легких – пневмония. В первую очередь это связано с кондиционерами. С разницей температур. При этом происходит сбой иммунной системы. Начинают развиваться болезнетворные микроорганизмами. В этот жаркой период – этих заболеваний становится больше", – говорит Марина Крапивнер, терапевт-кардиолог.

Но без кондиционера при нынешних температурах в Украине легко получить тепловой удар. На четвертом месте – тепловая угроза. Кстати, детей оставлять в закрытых автомобилях на солнце – смертельно опасно. Перегрев может вызвать сбой в работе организма и он самостоятельно уже не вернется к нормальной температуре. Если вовремя не оказать помощь – тепловой удар приведет к смерти.

На третьем месте – аллергены. Это поля амброзии прямо в пригороде столицы. А это – Александра Котик, которая может задохнуться, если к ней попадет пыль с амброзии. Девушка родилась в Запорожье – городе с крайне тяжелой экологической ситуацией и имеет, как и множество молодых людей, сбой систем защиты организма.

Начался сезон цветения луговых трав и их пыль может вызвать развитие бронхиальной астмы – болезни, требующей пожизненного использования ингалятора.

"Самая распространенная аллергическая реакция – на амброзио. В этом году мы можем предположить, что начало цветения амброзии будет намного раньше, чем начало августа. Потому что на сегодняшний день амброзия почти в человеческий рост", – говорит Ольга Наумова, аллерголог.

Поэтому врачи отмечают необходимость внедрения государственных программ борьбы с такими сорняками, как амброзия и борщевик, который, хоть и не является аллергеном, но вредит здоровью невероятно. Его пыльца проникает даже сквозь одежду. Сок или пыльца при попадании в глаза может привести к слепоте. Вдыхание пыли борщевика или эфирных масел способно существенно навредить дыхательной системе и даже привести к смерти.

На третьем месте нашего хит-парада опасностей, которые таит в себе лето - вода. Мы привыкли, что вода – это жизнь. Но если она в пластиковой бутылке простояла на солнце, то все это время питалась химическим веществом бисфенолом, а этот свирепый элемент сбивает настройки работы головного мозга, иммунной системы, приводит к развитию астмы, диабета и даже может вызвать онкозаболевания. Откуда он там берется? Бисфенол А используется производителями, как отвердитель пластмасс. Так что он не только в бутылках, но и в контейнерах для еды. Поэтому не оставляйте наполненные водой или чем другим бутылки и контейнеры на солнце, в машине и в любом месте, где они могут нагреваться.

Но воду пить надо. Ее недостаток в организме тоже опасен для жизни. Как только столбик термометра пополз вверх – пейте. Лучше – больше. Не ориентируясь на жажду – обезвоженный организм может вас обмануть. А если вы любите купаться – вода не прощает ошибок – В общем, с начала года на водоемах страны уже погибло 274 человека, из которых 25 детей.

На втором месте то, без чего не обходится ни один человек - еда. Вредные бактерии очень любят размножаться. Возможно, им нравится сам процесс, возможно, действуют какие-то другие механизмы. Но летняя жара для них очень благоприятная пора.

Особенно мясные и молочные продукты любят эти вредители. Более двух часов без холодильника и роскошный бифштекс превращается в яд. Пару часов на солнце и креветки, раки – это ампулы со смертоносными бактериями.

На первом месте в нашем рейтинге опасностей лета – рекордсмен по количеству унесенных жизней и искалеченных судеб – его величество алкоголь.

Алкоголь повышает кровяное давление, создавая дополнительную нагрузку для сосудов и сердца, и нарушает терморегуляцию. Он действует как мочегонное и способствует обезвоживанию – шансы получить тепловой удар резко возрастают.

Основная опасность употребления алкоголя в жару заключается в том, что в состоянии опьянения сложнее отделить симптомы перегрева (головная боль, сухость во рту, тошноту) от классических алкогольных "вертолетов", а если быстро напиться, можно и вовсе не заметить симптомов. В результате телу плохо со всех сторон: перерабатывать спирт и так не просто, а тут еще нужно делать это при повышенной температуре. Выпивка всегда влияет на координацию, дыхание и чувство равновесия, так что плавать становится не только сложнее, но и опаснее. А тут еще это: "Смотри, как я могу!" В результате – в состоянии алкогольного опьянения каждое лето погибает 10-12 тысяч украинцев.

Ранее спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.

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