С начала года в Украине утонули сотни людей – статистика ГСЧС
Сообщается, что люди купаются в не оборудованных для этого местах
С начала года в Украине утонули в разных водоемах более двух сотен людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС страны.
Отмечается, что люди пренебрегают предостережениями спасателей. По их словам, самая распространенная причина гибели на воде – несоблюдение техники безопасности, а именно купание в не оборудованных для этого местах и переоценка своих возможностей.
Сообщается также, что всего с начала года в различных водоемах утонули 219 человек, из которых 15 детей. Спасено 124 человека, в том числе 19 несовершеннолетних.
В целях уменьшения страшных показателей специалисты Службы спасения начали проверки мест отдыха, а также разъяснительную работу с населением.
Также Государственная служба привела основные правила безопасности на воде, которых необходимо придерживаться:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды;
- не заплывайте далеко, не плавайте в одиночестве;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- следите за штормовыми предупреждениями.
Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.
Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.
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