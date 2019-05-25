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С начала года в Украине утонули сотни людей – статистика ГСЧС

25 мая, 10:17

Сообщается, что люди купаются в не оборудованных для этого местах

Фото: Киевская служба спасения
Фото: Киевская служба спасения.

С начала года в Украине утонули в разных водоемах более двух сотен людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС страны.

Отмечается, что люди пренебрегают предостережениями спасателей. По их словам, самая распространенная причина гибели на воде – несоблюдение техники безопасности, а именно купание в не оборудованных для этого местах и переоценка своих возможностей.

Сообщается также, что всего с начала года в различных водоемах утонули 219 человек, из которых 15 детей. Спасено 124 человека, в том числе 19 несовершеннолетних.

В целях уменьшения страшных показателей специалисты Службы спасения начали проверки мест отдыха, а также разъяснительную работу с населением.

Также Государственная служба привела основные правила безопасности на воде, которых необходимо придерживаться:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра у воды;

- не заплывайте далеко, не плавайте в одиночестве;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- следите за штормовыми предупреждениями.

Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.


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Тег статистика, утопленник, купание

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Источник:

ГСЧС

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