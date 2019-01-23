Самый опасный из штаммов гриппа мог прийти из России: эксперт обозначила детали

По словам специалиста Центра общественного здоровья, подтип А (H1N1) - самый опасный из вирусов гриппа

Фото: Pixabay

Самый опасный из штаммов гриппа мог прийти из России: эксперт обозначила детали Людмила Грубник //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/837/420/5c48374202463.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/837/420/5c48374202463.jpg 2019-01-23T11:48:00+02:00 Украина По словам специалиста Центра общественного здоровья, подтип А (H1N1) - самый опасный из вирусов гриппа

В четырех северных регионах, а также в Одесской области, превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Артемчук.

По словам специалиста, хуже всего ситуация с заболеваемостью гриппом в Черниговской области.

"За прошлую неделю, с 14 по 20 января, эпидемический порог превышен в Черниговской, Сумской, Житомирской, Одесской и Киевской областях. Больше всего болеют гриппом и ОРВИ в Черниговской области. Именно в этом регионе порог превышен больше, чем в других областях. И превышение достаточно высокое – 52 %. В этой области значительно возросла эпидемическая активность гриппа", – говорит Оксана Артемчук.

В Черниговской области циркулирует подтип А (H1N1) – самый опасный из вирусов гриппа. Как предполагает специалист, этот подтип вируса гриппа мог прийти в Черниговскую область из России, где он, возможно, циркулирует среди населения РФ.

"Черниговская область, где такое значительное превышение и где больше всего летальных случаев, – регион, который имеет границу с Российской Федерацией. Мы не знаем ситуацию в этой стране, так как Россия не передавала данные о заболеваемости и географическом распространении гриппа в Европейскую сеть. В Европейскую сеть еженедельно отчитываются 53 страны, Россия же своими данными не делилась, поэтому мы можем предположить, что вирус гриппа типа А(H1N1), который циркулирует в Черниговской области, приходит со стороны России. На остальной территории Украины доминирует вирус гриппа типа A(H3). Но это только наше предположение", – делает предположение специалист.

Также, по информации ЦОЗ, в других областях Украины эпидемический порог пока не превышен. Но в потенциальной опасности находится каждая из них.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черниговской области 12 и 13 января от осложнений гриппа умерли сразу три человека.

А ранее, 9 января, стало известно о том, что в Чернигове из-за осложнений гриппа умерли два человека – мужчина и беременная женщина. Так, 52-летний мужчина скончался 8 января в городской больнице №3 – по словам врачей, больной слишком поздно обратился за медицинской помощью, поскольку неделю лечился самостоятельно. Лабораторные анализы подтвердили у него грипп А (H1N1).

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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