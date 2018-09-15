Операторы рассказали на каких частотах будет работать 5G

1 июля 2018 г. украинские мобильные операторы наконец-то объявили о запуске 4G. Для этого потребовалось много времени, сил и тщательной подготовки. Проводились тендеры на закупку необходимого оборудования, а также аукционы по продаже лицензий на частоты.

Тем временем в мире после запуска 4G начали готовиться к внедрению следующего поколения мобильной связи – 5G. В некоторых странах уже даже успели раздать частоты под 5G, например, в Великобритании и Южной Корее, а в Испании проводят торги. В Украине так быстро ожидать появления 5G не приходится. Но в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, об этом уже идут разговоры.

Так, в НКРСИ нам рассказали, что осенью 2019 г. международный союз электросвязи примет решение о распределении частот на всемирной основе.

Мобильные операторы отмечают, что одна из проблем, тормозящих запуски новых поколений мобильной связи – отсутствие свободных частот. Решение о том, какие частоты будут использоваться, примут на Всемирной конференции по радиосвязи. Сейчас для тестовых проектов в странах ЕС используются диапазоны ниже 6 ГГц и выше 30 ГГц.

По предварительным данным НКРСИ, использоваться будут следующие частоты: 3.5 – 5 ГГц, 24.5 – 31 ГГц, 70 – 80 ГГц.

"Для запуска 5G в Европе планируют использовать частотный диапазон 3.4-3.8 ГГц. В ряде стран (Великобритания, Испания) в 2018 году прошли первые аукционы на этот частотный ресурс. В Украине также необходимо будет провести мероприятия по выделению и лицензированию частот под развитие 5G. Эту работу должен проделать регулятор связи", – поясняют в пресс-службе Vodafone Ukraine.

В компании "Киевстар" отмечают, что новые технологии приходят в Украину с задержкой из-за отсутствия свободных частот.

"Только в этом году были установлены стандарты для сетей 5G, пилотное тестирование проходит в США, Европе и Азии. Предположительно, там сети 5G могут быть запущены в коммерческую эксплуатацию в 2019-2020 году. К сожалению, в Украину новые технологии приходят с задержкой – все новые стандарты упираются в отсутствие свободных частот", – поясняют в пресс-службе оператора.

Напомним, что недавно мы писали о том, стоит ли украинцам ждать полноценного входа платежного сервиса PayPal в страну.

Более подробно о том, какие перспективы есть у 5G в Украине и в мире, читайте в материале сайта "Сегодня": 5G в Украине: когда начнет работать и какие преимущества