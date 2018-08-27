Опрос показал, сколько украинцев поддерживают независимость государства

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Значения поддержки независимости Украины упали до уровня 2016 года – эксперты объяснили причину

24 августа независимой Украине исполнилось 27 лет
24 августа независимой Украине исполнилось 27 лет. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Если бы референдум о независимости Украины проходил в мае 2018 года, за акт о независимости Украины проголосовали бы 66% жителей страны, против – 12%, и 21% – не определились или не стали бы участвовать в референдуме. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного в мае 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованному 27 августа на сайте КМИС пресс-релизу, чтобы отслеживать отношение населения к государственной независимости, социологи в период с 18 по 30 мая 2018 года задавали респондентам вопрос, как бы они поступили, если бы референдум о провозглашении независимости Украины проходил сейчас.

Полученные ими результаты показывают: "Если бы референдум о независимости Украины проводился в мае 2018 года, и те, кто не определился, как голосовать, как правило, не пришли бы на референдум, в этом референдуме приняли бы участие 79% населения, и 84% из них проголосовали бы за акт о независимости, 16% – против".

В КМИС отмечают, что за прошлый год процент тех, кто в случае референдума проголосовал бы за независимость Украины, немного снизился (с 70% до 66% населения, или же с 90% до 84% голосов "за"), вернувшись к уровню 2016 года.

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Комментируя результаты данного исследования, гендиректор КМИС Владимир Паниотто предположил, что незначительное снижение сторонников независимости Украины может быть связано с продолжением информационной войны и усилением политической борьбы с приближением выборов.

"Наши данные показывают, что в целом ситуация в Украине по главным социальным показателям улучшается, хотя темпы улучшения и не очень высокие (например, уровень благополучия, счастья, здоровья – повышается, уровень бедности – снижается). Есть положительная динамика и по другим показателям… Между тем, большинство населения считает, что ситуация не улучшается, а ухудшается", – рассказал Паниотто.

Гендиректор КМИС добавил, что можно высказать гипотезу, согласно которой такая ситуация связана с продолжением информационной войны, с приближением выборов и усилением политической борьбы.

"Взаимная критика политиков и критика власти растет. Отношение и поведение людей зависит не только (а часто и не столько) от реальной ситуации, сколько от ее восприятия, поэтому часть населения недооценивает положительные тенденции, и считает, что ситуация ухудшается, а это ситуационно влияет на отношение к независимости Украины", – отметил Паниотто.

Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел с 18 по 30 мая 2018 года. Методом личного интервью было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых властями Украины.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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