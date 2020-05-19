Организатору убийства Амины Окуевой объявлено о подозрении

Организатору убийства добровольца Амины Окуевой объявлено о подозрении. Само подозрение уже передали в посольство России, сообщает Офис генерального прокурора.

Подозрение было объявлено полицией Киевской области по ч.3 ст.27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

"Установлено, что подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль (с добровольцами)", – говорится в сообщении ОГП.

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В полиции отметили, что на территории стран Евросоюза проводилось расследование и удалось собрать доказательства и установить причастность к совершению преступления 44-летнего уроженца Чечни, гражданина РФ.

"Подозрение направлено в посольство Российской Федерации. Также следователи полиции подготовили ходатайство о доставке задержанного злоумышленника (в случае его задержания) в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время будет решен вопрос об объявлении иностранца в международный розыск", – заявили в полиции.

Напомним, Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области – неизвестные расстреляли автомобиль, в котором ехали она и ее супруг, командир добробата Адам Осмаев. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, женщина скончалась на месте, а находившийся за рулем мужчина был ранен в ногу.

12 января 2019-го стало известно, что правоохранители задержали предполагаемых убийц. О задержанном известно, что его зовут Игорь Редькин, он родом из Дагестана, а его группировка занималась давлением на бизнес. Следователи пришли к выводу, что убийство было выполнено на заказ, но версия, что Окуеву могли убить из-за долгов, не подтвердилась. Сам Игорь Редькин, понятное дело, отрицает свою причастность к преступлению. Следствие продолжается.

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Все подробности этого преступления и что известно о задержанных, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Убийство Амины Окуевой: все подробности задержания предполагаемых убийц".

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