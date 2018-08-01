Осадков меньше нормы, магнитные бури и заморозки в конце месяца: синоптики дали прогноз на август

Украинский Гидрометцентр опубликовал данные о прогнозе погоды на август, включая среднемесячные данные по температуре и краткую климатическую характеристику августа. Данные основываются на исследованиях как Украинского научно-исследовательского института метеорологии, так и на основе данных мировых центров погоды.

Так, по данным Гидрометцентра, начало августа охарактеризуется приходом полноценной летней погоды с жарой и временными дождями. Такая погода продлится минимум неделю.

Ссредняя же месячная температура августа составляет 17-20 °, в южных и юго-восточных областях местами 21-23 °, в горных районах 11-16 °. Средняя месячная температура предполагается 20-25 °, в горных районах 17-18 °, что на 2-2,5 ° выше средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры достигает 34-42 °, в горных районах 26-33 °. Абсолютный минимум составляет 1-7 ° тепла, на юге до 11 °, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 ° мороза.

"Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма", – отметили в Гидрометцентре.

Средняя месячная количество осадков составляет в южных областях и в Крыму 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и Прикарпатье до 145 мм.

"Месячное количество осадков ожидается 28-75 мм, в Карпатах до 110 мм, что в большинстве западных областей и на юге страны в пределах нормы, на остальной территории меньше средних многолетних значений", – подчеркнули в Гидрометцентре.

В то же время в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили, что в течение августа на Земле ожидаются три магнитных бури. Одна из них сильная, а две других – небольшой мощности. Но прогноз магнитных бурь, как и прогноз погоды, может измениться.

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