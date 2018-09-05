Осень в полный рост: погода в Украине резко изменится и зальет дождями

Начиная с четверга, 6 сентября, в Украине изменится погода: с Балкан придет циклон, который принесет похолодание и дожди. Непогода ворвется в Украину с юго-запада и в течение пяти дней "проутюжит" всю территорию страны – через центр на север и восток. При этом уже с субботы, 8 сентября, ощутимо похолодает, особенно ночью. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в четверг, 6 сентября, непогода разделит Украину ровно по Днепру: на правобережье прогнозируют дожди, местами с грозами, а на левобережье солнечно и сухо. Соответственно температура воздуха в западных областях опустится до +20-22, в центре будет до +26, а на юге и востоке до +28.

В пятницу, 7 сентября, дождливая погода "продавит" днепровский речной барьер и продвинется дальше на восток страны, захватив Полтавскую и Днепропетровскую области. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня.

В субботу, 8 сентября, дожди сместятся с запада через центр на юго-восток Украины. В западных же областях прогнозируют солнечную и сухую погоду. Хотя на Волыни возможны небольшие дожди. С дождями придет и некоторое похолодание – температура воздуха опустится на 1-2 градуса.

В воскресенье, 9 сентября, погода будет схожей с предыдущим днем. По всей территории Украины установится комфортный температурный режим. Днем воздух прогреется до +23-26. А вот ночью температура местами упадет всего до отметки +10-11 градусов.

В понедельник, 10 сентября, по данным синоптиков, погода будет схожей с предыдущими днями. На западе и в части центральных областей сухо и солнечно, а на остальной территории страны – дожди. Дневная температура воздуха понизится еще на 1-2 градуса.

Народный прогноз погоды

6 сентября почитается память святого Евтихия. Из прежних времен до нас дошло такое наблюдение, что обычно этот день тихий, безветреный. А если случится дождь – будет осень сухая; снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.

7 сентября почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным, и говорили: "Святой Тит последний гриб растит". Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.

8 сентября отмечается день памяти святых Адриана и Наталии. Наши предки заметили, если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима. В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину, и примечали: "Большой урожай рябины – к морозу".

9 сентября наши предки погоду осени и зимы определяли по рябине: если она хорошо уродила – к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому с прежних времен ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.

10 сентября почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справится с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень, пишет сайт "Синоптик".

Ранее в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.