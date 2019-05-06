Основная ударная сила армии: в Украине поздравили пехоту ВСУ с праздником

В любой войне самые тяжелые испытания ложатся на плечи пехотинцев, и они потери у них самые большие

Фото: Facebook

Пехотинцы празднуют не только День Сухопутных войск, но и персональный праздник. Первые лица государства и военное руководство страны поздравили военных с Днем пехоты и отмечают, что именно пехотинцы принимают основной удар на востоке Украины и являются главной составляющей украинского войска.

Так, президент Петр Порошенко отмечает, что именно пехота составляет основу боевой мощи Сухопутных войск ВСУ и является славой украинской армии.

"Именно они, закаленные в боях с российским агрессором, ежедневно демонстрируют устойчивость, непобедимый характер, отвагу и мужество, доказывая, что нет такой силы, которая может преодолеть их волю к победе. Именно на пехоту война возлагает наибольшие нагрузки, а на долю воинов-пехотинцев ложится тяжелый груз боевых действий и военного быта. Спасибо вам за добросовестное выполнение конституционного долга, героизм и самопожертвование, проявленные при защите независимости и территориальной целостности Украины", – говорится в поздравлении главы государства.

Премьер-министр Владимир Гройсман также считает, что пехотные войска являются основной ударной силой любой армии мира, на которую возлагаются основные задачи по ведению боевых действий. Именно военнослужащие механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск берут на себя основной удар врага на востоке страны.

"С начала российской агрессии пехота проявила себя как отважные бойцы, способные выполнять самые сложные задания и на которых можно положиться. Вместе с общим реформированием Вооруженных сил в пехотных подразделениях тоже проводится модернизация. Наша стратегическая цель – членство в НАТО, а значит, мы упорно работаем над приведением стандартов украинского войска в соответствие со стандартами Альянса. Украинская армия уже входит в число сильнейших армий Европы и мира, и мы должны продолжить движение в этом направлении. Сфера безопасности и обороны является, безусловно, приоритетным для правительства, ведь речь идет о самом существовании нашего государства. Спасибо военнослужащим пехотных частей и подразделений за верную и профессиональную службу народу Украины", – подчеркнул глава правительства.

Секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что украинские пехотинцы в международных миротворческих операциях заслуженно получили высшую оценку зарубежных партнеров.

"Вы являетесь образцом лучших качеств человеческого и военного характера, доблести и отваги, которые ярко проявились во время отражения агрессии со стороны Российской Федерации. Во время всех войн наибольшая нагрузка, самые тяжелые испытания ложатся на плечи пехотинцев, и именно пехота всегда испытывает наибольшие потери. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью воинов-пехотинцев, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная память и слава павшим героям", – говорится в его поздравлении.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что в этом году Украина впервые отмечает профессиональный праздник пехотинцев – людей, посвятивших себя службе в древнем и самом массовом роде войск.

"Украинская пехота героически, достойно, мужественно и решительно выполняет сложные боевые задачи в составе Операции объединенных сил. Желаю всем пехотинцам и их семьям крепкого здоровья, выдержки, несгибаемой силы воли и духа, мира и победы во имя Украины. Слава украинским пехотинцам", – написал он в Facebook.

Командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев: "Именно на ваши плечи лег основной груз борьбы за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Многочисленные примеры мужества и героизма, проявленные вами в боях на востоке страны, уже стали образцом верности и служения родине".

Отметим, что сейчас на востоке Украины идет позиционная "окопная" война. На передовой оборону держат преимущественно пехотинцы. Так, например, на днях стало известно, что украинские военные продвинулись на километр вперед в районе Новозвановки.





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