"Нацдружины" в Украине: в организации заявляют, что их число растет

Сегодня, 13:21

Все обмундирование члены дружин, как они сами говорят, покупают за свой счет

В Нацдружинах заверяют, что они функционируют на добровольных началах. Фото: facebook.com/ndrugua
В Нацдружинах заверяют, что они функционируют на добровольных началах. Фото: facebook.com/ndrugua

Появившиеся недавно в Украине Национальные дружины наделали много шума, когда громко заявили о себе в конце января 2018 г., прошествовав по улицам Киева с маршем присяги. Тогда более 600 человек в одинаковом обмундировании прошлись по центру столицы к Киевской крепости, где, непосредственно, и состоялась присяга.

Правда, появились "Национальные дружины" еще в прошлом году, но за это время не особо давали о себе знать. Так, в Министерстве юстиции на наш запрос ответили, что общественная организация "Национальные дружины" была зарегистрирована 25.05.2017 года, Главным территориальным управлением юстиции в городе Киеве. Руководителем организации в Минюсте числится Игорь Сергеевич Бобер, бывший боец полка "Азов".

В организации уже порядка 1200 членов, а новобранцы приходят ежедневно. Также существует определенный отбор в "Нацдружины". 

"Сейчас костяк организации составляет около 1200 бойцов. В основном, это ветераны полка "Азов", другие ветераны АТО, небезразличная молодежь в возрасте от 18-25 лет, студенты и простые патриоты. Благодаря тому медийному буму количество бойцов увеличилось. И каждый день неуклонно растет.

Да, есть определенный отбор: спортивные нормативы, знания украинской националистической идеологии, желание бороться с несправедливостью и большой альтруизм",– поясняет Игорь Вдовин, пресс-секретарь "Нацдружин".

На сайте самой организации значится, что их командир – Игорь Михайленко (позывной "Черкасс"). Также там отмечается, что нацдружины создали из-за того, что улицы стали опасными, появилась социальная депрессия, угроза полномасштабного вторжения и угроза рейдерства.

"Нацдружины" приписывали к разным олигархам, однако в организации заявляют, что работают на чисто добровольных началах, а все снаряжение бойцы покупают себе сами.

"Ни к одному олигарху мы не имеем никакого отношения. В больших финансовых затратах не нуждаемся. Залы, где ребята тренируются – бесплатные. Форму все покупали за свой счет. Действуем на добровольных началах и добровольных членских взносах",  рассказал Вдовин.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": "Национальные дружины": чем они занимаются, что успели и насколько это законно.
Азов, угроза, бойцы, организация, Национальные дружины

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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