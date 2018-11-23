"Осы" ужалили колорадов: офицер ВСУ показал уничтожение минометного гнезда под Горловкой, видео

Вчера, 04:52

Боевики понесли потери убитыми и ранеными

Фото: AFP
Фото: AFP

В районе оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области было уничтожено минометное гнездо противника, откуда велись постоянные обстрелы позиций ВСУ и мирного населения.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Это произошло возле пгт Пантелеймоновка Ясиноватского района, расположенного в 10 км юго-западу от Горловки.

"Разъяренные ОСы вылетели, чтобы ужалить колорадов и доказать, что они знают, где скрываются оккупанты, и что наказание придет", – рассказал офицер ВСУ.

"Очередной "шмаки-бум" и "200-я бригада" (т.е. уничтожение) у одного оккупанта, еще двое зашивают свои раны", – рассказал об итогах удара неизвестного беспилотника "Штирлиц".

Он не уточнил, когда именно произошел описываемый случай, однако, судя по заснеженным видам, это случилось после образования снежного покрова на Донбассе, т.е., буквально в последнюю неделю.

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Напомним, несколькими днями ранее сайт "Сегодня" сообщал, что боевики опасаются за Горловку, стягивают на "балкон" бронетехнику и пушки. А в глубине боевых порядков противник разворачивает новые артиллерийские подразделения.

Напомним, военный эксперт Олег Стариков рассказал комментарии сайту "Сегодня", что переброска и концентрация военной техники боевиков в районе Горловки не связана с подготовкой оккупантами масштабного наступления или развертывания интенсивных боевых действий вблизи линии разграничения. Но на горловском направлении может быть обострение боевых действий малой интенсивности.
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Источник:

"Сегодня"

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