"Осы" ужалили колорадов: офицер ВСУ показал уничтожение минометного гнезда под Горловкой, видео

В районе оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области было уничтожено минометное гнездо противника, откуда велись постоянные обстрелы позиций ВСУ и мирного населения.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Это произошло возле пгт Пантелеймоновка Ясиноватского района, расположенного в 10 км юго-западу от Горловки.

"Разъяренные ОСы вылетели, чтобы ужалить колорадов и доказать, что они знают, где скрываются оккупанты, и что наказание придет", – рассказал офицер ВСУ.

"Очередной "шмаки-бум" и "200-я бригада" (т.е. уничтожение) у одного оккупанта, еще двое зашивают свои раны", – рассказал об итогах удара неизвестного беспилотника "Штирлиц".

Он не уточнил, когда именно произошел описываемый случай, однако, судя по заснеженным видам, это случилось после образования снежного покрова на Донбассе, т.е., буквально в последнюю неделю.

Напомним, несколькими днями ранее сайт "Сегодня" сообщал, что боевики опасаются за Горловку, стягивают на "балкон" бронетехнику и пушки. А в глубине боевых порядков противник разворачивает новые артиллерийские подразделения.

Напомним, военный эксперт Олег Стариков рассказал комментарии сайту "Сегодня", что переброска и концентрация военной техники боевиков в районе Горловки не связана с подготовкой оккупантами масштабного наступления или развертывания интенсивных боевых действий вблизи линии разграничения. Но на горловском направлении может быть обострение боевых действий малой интенсивности.