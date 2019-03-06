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Агрессия России и новые провокации: на каких направлениях стоит ожидать возможного удара

Сегодня, 13:00

Агрессия России накануне выборов в Украине возможна в силовой, экономической, информационной сферах

Фото: AFP
Агрессия России и новые провокации: на каких направлениях стоит ожидать возможного удара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg Украина Агрессия России накануне выборов в Украине возможна в силовой, экономической, информационной сферах

Накануне выборов и в день выборов как Россия, так и пророссийские боевики могут атаковать ВСУ по трем направлениям. Эту информацию подтвердил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, у оккупантов не так много возможностей для наступления.

"Направлений, где возможны обострения, всего два-три – это приморское направление, под Мариуполем, Светлодарское направление и, так сказать, в районе Желобка, там такой выступ фронта, который очень тяжело снабжать, и географически там очень удобно наступать. По этим направлениям находится небольшое количество населенных пунктов, степь, может использоваться артиллерия, в том числе реактивная", – считает эксперт.

При этом, как считает Жирохов, в районе Марьинки и Авдеевки обострения исключены.

"Все возможности Марьинки или Авдеевки упираются в уличные бои. И там никаких обострений, в принципе, быть не может", – добавляет он.

А вот военный эксперт Владислав Селезнев считает, что накануне выборов можно ожидать и более глобальных обострений и ожидать провокаций со стороны Российской Федерации. И ситуация касается не только зоны ООС.

"Направления возможных ударов со стороны Российской Федерации может быть семь. Безусловно, это регион проведения ОСС, юг нашей страны в направлении Крыма, Харьковская и Сумская области и регионы, граничащие с Беларусью", – говорит Селезнев сайту "Сегодня"

Кроме того, возможно не только обострение силового противостояния, а и проявления других элементов гибридной войны.

"Уже шестой год РФ ведет против нашей страны гибридную войну, которая включает в себя и силовой сегмент, и политическое, и экономическое противостояние, информационное давление. Ни один из вариантов не исключается", – суммирует эксперт.

Напомним, ранее глава Генштаба Виктор Муженко рассказал, что в настоящий момент угроза российского вторжения в Украину является самой высокой с 2014 года. По словам главы Генштаба, спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной.

Кроме того, Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям.

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Тег выборы, Донбасс, противостояние, селезнев, гибридная война, обострение, ООС, Жирохов

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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