Агрессия России и новые провокации: на каких направлениях стоит ожидать возможного удара
Агрессия России накануне выборов в Украине возможна в силовой, экономической, информационной сферах
Накануне выборов и в день выборов как Россия, так и пророссийские боевики могут атаковать ВСУ по трем направлениям. Эту информацию подтвердил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов.
По его словам, у оккупантов не так много возможностей для наступления.
"Направлений, где возможны обострения, всего два-три – это приморское направление, под Мариуполем, Светлодарское направление и, так сказать, в районе Желобка, там такой выступ фронта, который очень тяжело снабжать, и географически там очень удобно наступать. По этим направлениям находится небольшое количество населенных пунктов, степь, может использоваться артиллерия, в том числе реактивная", – считает эксперт.
При этом, как считает Жирохов, в районе Марьинки и Авдеевки обострения исключены.
"Все возможности Марьинки или Авдеевки упираются в уличные бои. И там никаких обострений, в принципе, быть не может", – добавляет он.
А вот военный эксперт Владислав Селезнев считает, что накануне выборов можно ожидать и более глобальных обострений и ожидать провокаций со стороны Российской Федерации. И ситуация касается не только зоны ООС.
"Направления возможных ударов со стороны Российской Федерации может быть семь. Безусловно, это регион проведения ОСС, юг нашей страны в направлении Крыма, Харьковская и Сумская области и регионы, граничащие с Беларусью", – говорит Селезнев сайту "Сегодня"
Кроме того, возможно не только обострение силового противостояния, а и проявления других элементов гибридной войны.
"Уже шестой год РФ ведет против нашей страны гибридную войну, которая включает в себя и силовой сегмент, и политическое, и экономическое противостояние, информационное давление. Ни один из вариантов не исключается", – суммирует эксперт.
Напомним, ранее глава Генштаба Виктор Муженко рассказал, что в настоящий момент угроза российского вторжения в Украину является самой высокой с 2014 года. По словам главы Генштаба, спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной.
Кроме того, Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям.
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