Отдых в Болгарии: для украинских туристов упростили въезд

Болгария, которая на днях разрешила въезд украинским туристам с 30 июля, теперь смягчила требования к нашим гражданам. Об этом сообщает посольство Украины в этой стране.
"С 31 июля по 31 августа гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 и без прохождения 14-дневного карантина", – говорится в сообщении.
Ранее действовало требование, что для пересечения границ Болгарии украинцам нужно было иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сданный не позже, чем за 72 часа до поездки.
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Напомним, в Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны с учетом новых критериев, которые утвердил Кабинет министров.
Как известно, въезжающие из стран "красной" зоны должны пройти обязательную самоизоляцию или же сдать тест на коронавирус, в случае негативного результата режим самоизоляции прекращается.
Въезд из стран "зеленой" зоны – без ограничений.
Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.
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