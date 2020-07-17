Украина расширила список стран "зеленой зоны": куда можно полететь на отдых

Теперь украинцам не нужно будет сдавать тест после возвращения из Египта, Албании и Болгарии

В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны с учетом новых критериев, которые утвердил Кабинет министров. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма.

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"Информация по странам, куда могут улететь на отдых украинцы: Албания, Болгария и Египет – в "зеленой зоне". Это стало возможным благодаря тому, что Кабинет Министров установил показатель, по которому определяются страны "зеленой" и "красной" зоны, на уровне 55 активных больных 100 000 населения вместо 40. В "зеленой зоне" также находятся Турция и Хорватия", – говорится в сообщении.

В "красной зоне" остаются Черногория и Мальдивы.

В агентстве напомнили, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома". Еще один вариант – пройти ПЦР-тест прямо в аэропорту. Такие лаборатории работают в Борисполе и во Львове.

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Кабинет Министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из "красной зоны" стран при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и получат отрицательный результат.

Из стран "зеленой" зоны – без ограничений.

Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Напомним, недавно в Мининфраструктуре обнародовали условия посещения курортных стран и возврата из них в Украину.

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