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Откуда взялись химикаты, которые попали в реку Рось – расследование "Сегодня"

10 июня, 23:33

Из-за взрыва в реку Рось вылилось триста литров химикатов, полиция ищет преступников


Фермеры рассказали журналистам "Сегодня" о тех, кто украл у них гербициды, которые затем попали в реку Рось. Яд вылился в воду, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Фермеры говорят, преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, повезли дорогие химикаты заказчику.

Склад, из которого украли химикаты, журналистам "Сегодня" показал экономист обворованного агропредприятия. Он убежден, преступники готовились заранее. Вычислили, когда рядом не будет охраны.

На предприятие четверо злоумышленников приехали около трех ночи. На складах срезали замки и в микроавтобус загрузили почти полторы тонны гербицидов. В хозяйстве говорят, на все потратили примерно тридцать минут.

Кроме химикатов, обнаглевшие воры прихватили с собой и семена подсолнечника.

"Хочу сказать, что они тоже разборчивы. Были еще там мешки с подсолнечником, они 11 мешков взяли, которые запечатаны… На продажу, на продажу", – говорит Сергей Муравель, экономист фермерского хозяйства.

После Константиновки грабители отправились в соседнее село. Там тоже у фермеров украли гербициды и почти с двумя тоннами яда бежали полями. И у реки Рось врезались в дерево.

У полицейских, которые ищут воров, две версии аварии: либо машина загорелась из-за столкновения с деревом, или ее подожгли, заметая следы.

"На автомобиле не было никаких номерных знаков, а также спилены кузовные номера, для того, чтобы нельзя было его идентифицировать", – рассказывает Анна Олейник, пресс-секретарь главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Из-за взрыва в реку Рось вылилось триста литров химикатов. Место, по которому текли гербициды, засыпали смесью песка и извести.

Съемочная группа "Сегодня" видела дохлую рыбу: погибла от химикатов, или от жары неизвестно.

Фермеров в Винницкой области грабят в пятый раз с начала года. Фермеры до сих пор не подсчитали убытки. Говорят, гербицидов украли на сотни тысяч гривен. Специалисты из лаборатории Министерства здравоохранения и экологи несколько раз в день берут анализы воды из колодцев, озера, в которое вылились химикаты и реки Рось. Окончательные выводы обещают обнародовать в среду.

Напомним, премьер Владимир Гройсман рассказал об угрозах после загрязнения Роси.

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Тег видео, химикаты, рось

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Сегодня

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