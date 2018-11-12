Отличился в боях за Саур-Могилу: Порошенко поздравил Героя Украины

Сегодня, 11:34

Командир спецназа был смог вывести своих бойцов из-под огня, но был тяжело ранен

Гордийчук и Порошенко на параде в Киеве. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Гордийчук и Порошенко на параде в Киеве. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко поздравил с днем рождения офицера ВСУ Игоря Гордейчука, которому в 2014 году дал Героя Украины. Об этом говорится на странице главы государства в Facebook.

Он напомнил, как в 2014 году полковник Гордийчук возглавлял отряд спецназа и при выполнении задач в тылу противника одним из первых взял вершину Саур-Могилы.

"Именно Игорь Владимирович последним ушел с высоты и рейдовыми действиями по тылам противника вывел личный состав из-под огня. Он был тяжело ранен в ходе сдерживания атак террористов. Два месяца Игорь боролся за жизнь в больнице и победил. Благодарю вас за мужество и доблесть, которую вы проявили, защищая Родину. Спасибо за то, что возглавили Военный лицей имени Богуна, и на вашем героическом примере мужает новое поколение украинских воинов. Искренне поздравляю нашего Героя с днем рождения. Украина гордится вами – несокрушимым бойцом со стальной волей к победе", – отметил Порошенко.

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Напомним, летом прошлого года Порошенко посмертно присвоил звание "Герой Украины" лейтенанту Василию Тарасюку и капитану Евгению Лоскоту.

Ранее президент извинился за обещание, данное в 2014 году – быстро закончить войну на Донбассе. Как известно, в мае 2014 года, после победы на президентских выборах, Порошенко пообещал быстро закончить войну. "Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться 2-3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции".
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"Сегодня"

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