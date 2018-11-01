Отопительный сезон в Шепетовке Хмельницкой области оказался под угрозой срыва

Сегодня, 08:23

Чтобы котельные запустили, нужно заплатить 23 миллиона – долг за предыдущий сезон

Фото:bc-news.com.ua
Фото:bc-news.com.ua

40 тысяч жителей Шепетовки в Хмельницкой области до сих пор без тепла. Отопительный сезон здесь срывают уже третий год подряд. Все из-за долгов частной тепловой компании. Чтобы котельные запустили, предприятие должно вернуть "Нафтогазу" как минимум 23 миллиона гривен.

Жители многоэтажек – в отчаянии. Людям отказывают в установлении индивидуальных котлов.

Тепло подают во все больницы и детские сады. Там работают автономные котельные. В общем, так обогревают 17 социальных объектов.

В мэрии заявляют – город готов к отопительному сезону. Тепла нет из-за частной компании. С тепловиками расторгли договор об аренде котельных и через суд пытаются деньги вернуть.

Чтобы котельные запустили, нужно заплатить 23 миллиона – долг за предыдущий сезон. В частной компании заявляют, городские власти делают все для "подавления" инвестора.

Пока неясно, когда в Шепетовке появится тепло. Поэтому городские власти ждут, что вмешается Министерство регионального развития.

Ранее сообщалось, что в Украине начали проверять качество отопления.

Как известно, в Украине повысились цены на газ.
видео, отопительный сезон, Украина

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Источник:

"Сегодня"

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