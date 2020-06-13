Европа снимает карантин: с какими странами Украина откроет авиасообщение

Украина 15 июня запускает международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. В какие страны мы откроем авиарейсы – об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Скорее всего, это будут страны, которые и не запрещали перелеты.

"Когда Украина снимет ограничение, то появится возможность летать в страны, которые не вводили запреты на перелеты. Например, это Великобритания. Озвучивались планы возобновления полетов с Германией, пока идут переговоры. И активно пытаются восстановить авиасообщение Турция, Египет. Но, скорее всего, они не будут в первом этапе", – говорит авиаэксперт Богдан Долинце.

Украинские и иностранные авиакомпании с 15 июня заявили о готовности начать международные рейсы из Украины в Австрию, Израиль, Латвию, Нидерланды, Германию, Швейцарию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию, прокомментировали сайту "Сегодня" в Государственной авиационной службе Украины.

"В то же время, заявка на выполнение полета не гарантирует выполнение рейса. Перечень стран, в которые будет восстановлено международное авиасообщение будет зависеть от снятия ограничений на выполнение полетов другими странами мира", – отметили в Госавиаслужбе.

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Известно, что Минздрав создает "красный" и "зеленый" список стран. "Красная" зона — это страны, из которых будут прибывать туристы или другие граждане, где эпидситуация хуже, чем в Украине. "Зеленая" зона — это страны, где ситуация такая же или лучше.

Из "красной" зоны пассажиры будут направляться на самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Прибывшие из "зеленой" зоны смогут не проходить самоизоляцию. В обоих случаях обязательным условием будет наличие медицинской страховки, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге 10 июня.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, страны ЕС восстановят авиасообщение с другими государствами с 1 июля. Однако при условии, что страна, из которой прилетает пассажир, будет соответствовать эпидемиологическим критериям.

"Указанные критерии еще не утверждены на уровне ЕС. Но то, что мы знаем в сотрудничестве с нашими дипломатами: рассматривается показатель 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Сегодня в Украине такой показатель составляет 33 на 100 тысяч населения. То есть Украина попадет, если Евросоюз примет норму в 40 на 100 тысяч населения", – рассказал Ляшко.

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Но факт, что аэропорты в Черновцах и Киеве попали список Европейского агентства авиационной безопасности как аэропорты с высоким риском передачи коронавирусной инфекции, может влиять на решение стран открывать авиасообщение с Украиной или нет.

Правительство 12 июня открыло пункты пропуска в аэропортах и разрешили въезд для иностранцев. В страну могут попасть иностранцы, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, с 15 июня украинцев готовы принимать Албания и США без ограничений на границе. Британия с соблюдением карантина на 14 дней. Турция – без ограничений на границе, но с тестированием по прибытию. С 27 июня Тунис разрешит авиасообщение с Украиной с необходимостью пройти тестирование по прибытию.

Напомним, сайт "Сегодня" называл страны, которые разрешили въезд украинцам.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь".

Напомним, Украина на прошлой неделе возобновила внутреннее авиасообщение. 5 июня из аэропорта "Борисполь" отправились два авиарейса – в Днепр и Одессу. При этом, на въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские проводят температурный скрининг.

Вместе с тем столичный аэропорт "Киев" обещает возобновить свою работу с 16 июня. На сайте аэропорта отмечается, что уже несколько авиакомпаний объявили о запуске маршрутной сетки как внутри Украины, так и в страны ЕС.

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