Отработки выходных: насколько это эффективно и почему украинцы не любят работать по субботам

Из-за переноса рабочих дней в Украине количество государственных выходных растягивается до 20 дней

Для украинцев оптимален пятидневный рабочий график.. Фото: Pixabay

В Украине закончились длинные выходные в связи с православной Пасхой (в 2019 году отмечалась 28 апреля) и 1 мая, днем весны и труда. Нередко в стране поднимается вопрос о том, не много ли у нас праздников и выходных? Ведь длительный отдых точно не способствует прибыли и экономическому росту предприятий, а вот отработки по субботам и вовсе превращаются в челлендж "дожить до конца рабочего дня", и ни о какой продуктивности тут речи не идет. Сайт "Сегодня" решил разобраться, как праздники, выходные и отработки влияют непосредственно на украинцев и предприятия.

В Украине всего 11 государственных праздников

Всего в Украине на 2019 г. запланированы 11 официальных государственных праздников и выходных. Это не так много, как может показаться на первый взгляд. Согласно данным Европейского фонда улучшения условий жизни и труда, наибольшее количество государственных праздников среди стран ЕС в 2015-2016 гг. было в Болгарии – 16 выходных. Украинский показатель находится где-то посредине в сравнении с европейским списком. Наименьшее количество государственных праздников насчитывается в Германии, их всего 7. Средний показатель по Европе составляет около 10 официальных праздников. К сожалению, аналогичных данных за 2017 и 2018 гг. все еще нет, но количество праздников меняется не так быстро, поэтому существующие цифры вполне достоверны.

Но, не стоит забывать, что те праздники, которые выпадают на воскресенье, у нас переносятся и дают украинцам дополнительный выходной. Так, по подсчетам Института национальной памяти, в Украине нынешние 11 праздничных дней из-за переноса выходных могут растягиваться до 20 дней.

Украинцы не любят работать по субботам

Очень часто, чтобы не разрывать поток выходных, в правительстве дают дополнительный день для отдыха. Например, если праздник приходится на четверг, то выходным днем сделают и пятницу, которую потом придется отработать. В Украине работа по субботам – не слишком распространенный случай, и люди, которые привыкли к стандартной пятидневке, не могут похвастаться особой производительностью в выходной день.

"Если посмотреть на график рабочей недели начиная с понедельника, то каждый из нас живет в таком ритме: с понедельника включается в активность, до четверга активность растет, к пятнице она уже снижается. Суббота и воскресенье – отдых. В мышлении эти алгоритмы зафиксированы годами и от них отказаться невозможно. Когда в выходной приходится отрабатывать за какой-то рабочий день, то отношение не меняется. В памяти мозга есть "запись", что суббота – выходной. Поэтому эффективность человека во время работы в субботу низкая", – пояснил в комментарии сайту "Сегодня" Сергей Антонюк, глава наблюдательного совета ОО "Украинская ассоциация акционеров".

Действительно, согласно опросу, проведенному международным кадровым порталом HeadHunter Украина, абсолютное большинство респондентов работают по 5-дневному графику, при этом считает такой график самым комфортным каждый четвертый соискатель. А вот 6-дневная рабочая неделя – аутсайдер опроса – такой график удобен для менее 1% респондентов.

"Те, кто отметил шестидневую рабочую неделю как комфортную, сделали это в связи с тем, что из-за большой нагрузки они не успевают выполнять все задачи в пятидневный срок и им нужен еще один рабочий день, чтобы работать в более спокойном темпе. Большинство же респондентов считают самым удобным график, при котором человек самостоятельно регулирует свою занятость – такой вариант выбрали 41% опрошенных. Плюсы заложены уже в самой формулировке – можно самостоятельно решать, когда работать, а когда заниматься личными вопросами. Плюс к этому – не нужно отсиживать рабочее время, когда фактически работы нет", – поясняют в кадровом портале HeadHunter Украина.

Тем не менее, практика переноса рабочих дней не так плоха, т.к. разрывать несколько выходных одним рабочим днем не слишком удобно - как, впрочем, и наоборот.

"Это правильная практика с той точки зрения, что мы не разрываем дни недели, когда один рабочий день – выходной, другой – рабочий, потом снова выходной. Когда рабочие дни объединены – это гораздо эффективнее", – отмечает экономический эксперт "Борис Кушнирук.

Оптимальный вариант – выбирать график самому

Несмотря на то, что Кабинет министров публикует официальные рекомендации по количеству выходных и переносу рабочих дней, исполняют их далеко не все. Правительственного графика четко придерживаются обычно только госструктуры, а вот представители бизнеса и частных компаний устанавливают график на свое усмотрение.

"Дело в том, что мы сейчас живем немного в другой модели, чем было при Советском союзе. И поэтому частный бизнес решает сам для себя, когда будет выходной, а когда рабочий. И когда мы говорим о праздничных выходных, это касается, преимущественно, не частного бизнеса, а госструктур, которые создают меньше продукта", – поясняет в комментарии сайту "Сегодня" Борис Кушнирук.

В HeadHunter Украина говорят, что для соискателей было бы оптимальнее самостоятельно решать: в случае дополнительных выходных перераспределить задачи на оставшиеся рабочие дни и не выходить "на отработки", перенести рабочие и выходные дни согласно рекомендациям КМУ или же не пользоваться дополнительными выходными вообще и не отходить от пятидневной рабочей недели.

Так, по графику КМУ получается, что спустя неделю после пасхальных выходных придется работать по шестидневному графику, ведь выходной 30 апреля нужно будет отработать в субботу 11 мая. А вот шестидневная рабочая неделя – не самая эффективная, как показывает практика.

"Вопрос высокой продуктивности на протяжении 6 рабочих дней дискутивен. В целом мировая практика склоняется к тому, что четырехдневная рабочая неделя является самой продуктивной в большинстве случаев. По утверждению профессора Джона Эштона, президента Факультета общественного здравоохранения Великобритании, сделанному в 2014 году, четырехдневная рабочая неделя положительно влияет на здоровье сотрудников: снижает кровяное давление и улучшает умственное здоровье работников", – рассказали в HeadHunter Украина.

В кадровом портале также добавляют, что согласно другим исследованиям, при четырехдневной рабочей неделе люди могут эффективнее сосредоточить внимание, а качество и производительность при этом будут расти.

Отметим, выходные, особенно весной – это нередко возможность посвятить себя работе в огороде или на дачном участке. Недавно "Сегодня" рассказывали, как не навредить себе во время весенне-полевых работ.

Напомним также, ранее мы рассказывали о том, какие профессии пользуются спросом в Украине и как не оказаться без работы после окончания ВУЗа.

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