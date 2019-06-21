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Ожившая сказка: сто украинских студентов посетили парижский Диснейленд

21 июня, 17:14

В Стране приключений украинские студенты попадали в дом Робинзона Крузо, замок с привидениями, на пиратский корабль Джека Воробья

Фото: Фонд Бориса Колесникова
Фото: Фонд Бориса Колесникова.

21 июня Фонд Бориса Колесникова организовал для сотни победителей всеукраинского проекта "Авиатор 2019" визит в парк развлечений Диснейленд. 

Напомним, сто студентов авиационных специальностей со всей Украины выиграли масштабный образовательный конкурс, организованный Фондом Бориса Колесникова, и получили возможность посетить крупнейший авиакосмический салон Ле Бурже 2019 во Франции. Многие ребята впервые побывали в Париже, поэтому программу поездки дополнила ознакомительная экскурсия по городу и день отдыха в Диснейленде.

"Задуманный как развлекательный детский комплекс, Диснейленд стал любимым местом отдыха людей всех возрастов. Всем приятно окунуться в мир любимых сказок и невероятных, порой опасных приключений, в том числе и нашим студентам. Победители "Авиатора 2019" провели два дня на отраслевой выставке, прошли мастер-классы, прослушали лекции профессионалов, и Диснейленд стал веселым и увлекательным завершением поездки во Францию. Ребятам там очень понравилось, они получили массу приятных впечатлений, побывали на многих аттракционах. Для юных авиаторов и пилотов было делом принципа пройти самые крутые горки Индианы Джонса", — говорит президент благотворительного Фонда Борис Колесников

Молодежь была удивлена тематическими зонами парка: атмосфера Дикого Запада и Золотой лихорадки воссоздана в так называемой Приграничной стране, здесь направо и налево палят из пистолетов и работают американские горки с мертвой петлей. Страну открытий — фантастическое будущее, которое придумал Жюль Верн, насколько это было возможно с техническими познаниями XIX века, позже дополнили Космическими горками и аттракционами в стиле "Звездных войн". В Discoveryland царит фантастический мир с макетами орбитальных станций, подводными погружениями и панорамами далеких планет.

"Диснейленд – не только для детей, есть совершенно взрослые аттракционы, зрелищные и страшные, вроде падающего лифта или американской горки в пушке. Парк окружен железной дорогой, по ней ходит паровозик с несколькими вагонами и на нем можно объехать все тематические зоны или передвигаться в нужный сектор. И поездка тоже с сюрпризом, по пути происходят взрывы, потопы, пожары. Очень крутой аттракцион по мотивам приключений пиратов Карибского моря", — поделился впечатлениями Максим Лебединский, студент Донецкого национального технического университета (г. Покровск).

В Стране приключений украинские студенты попадали в дом Робинзона Крузо, замок с привидениями, на пиратский корабль Джека Воробья и аттракционы Индианы Джонса. 

"Парижский Диснейленд не такой старый, как калифорнийский, ему всего 20 лет. Для меня Страна фантазий — как встреча с детством. Замок Спящей красавицы, пещера Дракона и аттракционы Белоснежки, Пиноккио, полет Питера Пена, карусель летающих слоников Дамбо, Винни Пух, любопытный лабиринт Алисы — здесь собраны любимые герои любимых мульфильмов. В общем, так получилось, что мы приехали в Париж на ведущий авиафорум мира Ле Бурже 2019, а вдобавок еще и побывали в волшебной стране Мультляндии", — рассказала Наталия Панга, студентка Одесского национального политехнического университета (г. Одесса). 

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует образовательные и спортивные проекты для школьников и студентов, поощряет талантливую молодежь поездками на ведущие отраслевые выставки за рубеж.

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Тег Франция, Париж, Диснейленд, авиатор, Фонд Бориса Колесникова

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