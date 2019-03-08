Папа в декрете: мужчины умеют заплетать дочерям косички и кормить их полезными овощами

Украинские папы могут успешно воспитывать дочек, заплетая им косы и меняя подгузники

Папа в декрете: мужчины умеют заплетать дочерям косички и кормить их полезными овощами 2019-03-08T16:39:00+02:00 Украина Украинские папы могут успешно воспитывать дочек, заплетая им косы и меняя подгузники

Украинские папы, которые пошли в декрет вместо жен, уверены, что качественный уход за детьми не зависит от пола. Они умеют не только заплетать дочерям косички, но смогут и заменить подгузник или накормить ребенка нелюбимыми овощами.

Так, семимесячную Карину каждое утро на прогулку везет именно папа, потому что мама в это время работает. Прерогативой отца является и дневной распорядок дочери.

"Дождь – мы на улице, снег – мы на улице, мы не болеем", – заявил мужчина.

При этом он уверяет, что каждый день у них проходит однообразно, но насыщенно. Они успевают позавтракать, отвезти маму на работу, убраться дома и постирать, а потом выйти на прогулку и пообедать.

Мужчина признался, что вначале семья планировала нанять няню, но расходы на нее, на машину и другие цели превысили зарплату Андрея, и поэтому решили вместо нее рассчитывать на заработки жены.

"Живя с женой 10 лет, шесть из которых она уже зарабатывает больше меня, то комплекса тут нет, в этом плане. Мне чужое мнение вообще не интересно. Я лично чувствую гордость. Я поднимаю плечи, я уверен, я иду со своей дочкой, которую люблю больше всего на свете", – объяснил папа в декрете Андрей Игашев.

В свою очередь, львовянин Роман Черный признался, что он уже может давать мастер-классы о том, как справиться сразу с тремя детьми.

"На работе легче протирать штаны", – признался мужчина.

15 лет работы в страховой компании мужчина решительно отложил в пользу бизнеса супруги, которая мечтала создавать этно-одежду. И не жалеет об этом, ведь впервые за многие годы имеет возможность уделять семье достаточно времени.

"Я могу выпить с женой кофе. Все праздники в садиках, в школах, я никогда ни на чем не бывал. А тут прекрасно – за год не было праздника, на котором я бы не был у своих старших сыновей", – рассказал он.

Также мужчина добавил, что старшие сыновья помогают ему забавлять маленького Ярему, как только заканчивают делать уроки.

Напомним, что в прошлом году в Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.

Кроме того, как мы уже писали, глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг ушел в декретный отпуск в связи с рождением второй дочери.

Мы также писали, что 48% украинских мужчин оказались не против также уходить в декретный отпуск, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования компании TNS.

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