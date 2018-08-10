Парад ко Дню независимости: в Минобороны показали технику, которая выйдет на Крещатик

Сегодня, 18:20

В репетиции приняли участие и ЗРК "Тор", и украинские бронемашины от КрАЗ, и новейшая украинская САУ "Богдана"

 


Видео: facebook.com / yuri.biriukov

Министр обороны Украины Степан Полторак 10 августа проверил готовность военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины к проведению парада 24 августа в Киеве в честь Дня независимости Украины.

Перед министром прошли колонны "Хаммеров" и украинских бронемашин производства КрАЗ, зенитно-ракетные комплексы С-300В, самоходная артиллерия на гусеничных шасси (на транспортерах) и новейшая украинская САУ "Богдана", первые фото которой появились в широком доступе только сегодня.

Всего в параде будет участвовать 250 единиц техники, отметили в Минобороны. В свою очередь, внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков показал не только фото, но и видео репетиции – например, проход зенитно-ракетных комплексов С-300В.

ЗРК С-300В. Видео: facebook.com / yuri.biriukov

На фотографиях Бирюкова видны и украинские бронеавтомобили КрАЗ "Спартан", и российские зенитные ракетно-пушечные комплексы 2С6 "Тунгуска", и украинские ЗРК "Тор". Также Бирюков показал экспортную версию танка Т-84 "Ягуар".

  • Ракетная пусковая установка. Фото: facebook.com / yuri.biriukov
  • Танк Т-84, экспортная модификация "Ягуар" для Турции с 120-мм пушкой. Фото: facebook.com / yuri.biriukov
  • Бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан". Фото: facebook.com / yuri.biriukov
  • Зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 «Тунгуска». Фото: facebook.com / yuri.biriukov
  • ЗРК "Тор". Фото: facebook.com / yuri.biriukov
Ракетная пусковая установка. Фото: facebook.com / yuri.biriukov
Фото: пресс-служба Минобороны
Танк Т-84, экспортная модификация "Ягуар" для Турции с 120-мм пушкой. Фото: facebook.com / yuri.biriukov
Фото: пресс-служба Минобороны
Бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан". Фото: facebook.com / yuri.biriukov
Фото: пресс-служба Минобороны
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 «Тунгуска». Фото: facebook.com / yuri.biriukov
Фото: пресс-служба Минобороны
ЗРК "Тор". Фото: facebook.com / yuri.biriukov
Фото: пресс-служба Минобороны

Ранее анонс военного парада сделал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что в Гостомеле на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также более двух десятков военных оркестров.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.
Минобороны, парад, Полторак, ЗРК, Бирюков, краз, САУ, Тор, Богдана

Вы сейчас просматриваете новость "Парад ко Дню независимости: в Минобороны показали технику, которая выйдет на Крещатик". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

"Сел в кабину – и в броне": специалист назвал главные преимущества новой САУ "Богдана"

Сегодня, 17:52

Новая машина может похвастаться скоростью передвижения и защитными функциями

Украина

САУ "Богдана". Фото: facebook.com / yuri.biriukov

"Непривычная, но наша": новые фото и первые подробности об украинской САУ "Богдана"

Сегодня, 15:44

Самоходная артустановка - украинского производства от шасси до ствола, отметил Бирюков, а Турчинов рекомендовал врагам Украины запомнить ее имя
Загрузка...

Украина

Фото: пресс-служба президента Украины

Появилось видео репетиции парада с новым воинским приветствием

Сегодня, 11:55

В соцсети опубликовали видео с репетиции парада ко Дню независимости

Украина

Фото: facebook.com / szgurets

В сети появились первые фото новой украинской САУ "Богдана"

Сегодня, 11:30

Новую украинскую самоходку НАТОвского калибра на колесном шасси заметили на дороге
Загрузка...