Парад ко Дню независимости: в Минобороны показали технику, которая выйдет на Крещатик

В репетиции приняли участие и ЗРК "Тор", и украинские бронемашины от КрАЗ, и новейшая украинская САУ "Богдана"

Министр обороны Украины Степан Полторак 10 августа проверил готовность военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины к проведению парада 24 августа в Киеве в честь Дня независимости Украины.

Перед министром прошли колонны "Хаммеров" и украинских бронемашин производства КрАЗ, зенитно-ракетные комплексы С-300В, самоходная артиллерия на гусеничных шасси (на транспортерах) и новейшая украинская САУ "Богдана", первые фото которой появились в широком доступе только сегодня.

















Всего в параде будет участвовать 250 единиц техники, отметили в Минобороны. В свою очередь, внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков показал не только фото, но и видео репетиции – например, проход зенитно-ракетных комплексов С-300В.

ЗРК С-300В. Видео: facebook.com / yuri.biriukov

На фотографиях Бирюкова видны и украинские бронеавтомобили КрАЗ "Спартан", и российские зенитные ракетно-пушечные комплексы 2С6 "Тунгуска", и украинские ЗРК "Тор". Также Бирюков показал экспортную версию танка Т-84 "Ягуар".









Ракетная пусковая установка. Фото: facebook.com / yuri.biriukov

Фото: пресс-служба Минобороны Танк Т-84, экспортная модификация "Ягуар" для Турции с 120-мм пушкой. Фото: facebook.com / yuri.biriukov

Фото: пресс-служба Минобороны Бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан". Фото: facebook.com / yuri.biriukov

Фото: пресс-служба Минобороны Зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 «Тунгуска». Фото: facebook.com / yuri.biriukov

Фото: пресс-служба Минобороны ЗРК "Тор". Фото: facebook.com / yuri.biriukov

Фото: пресс-служба Минобороны

Ранее анонс военного парада сделал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что в Гостомеле на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также более двух десятков военных оркестров.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.