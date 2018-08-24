Парады, флешмобы и концерты: как прошел День Независимости в разных городах Украины

День Независимости отмечают сегодня в каждом уголке Украины: в некоторых регионах празднования начались еще до восхода солнца, а в других только вечером.

В частности, жители Ужгорода сегодня в 6 утра встретили рассвет в сопровождении всех колоколов города и молитвой за Украину, а кульминацией праздника стало исполнение гимна Украины.

А в Запорожье на главной площади посмотреть военный парад собрались тысячи горожан. Торжественным шествием под звуки оркестра прошли спецназовцы, спасатели, патрульные полицейские, бойцы Нацгвардии, а также – отдельная колонна женщин-военнослужащих. После парада открылась выставка военной техники и начался праздничный концерт.

Во Львове сегодня по всему городу можно было увидеть вышиванки. Местные жители празднуют не только в центре, но и в каждом районе. Чтобы почувствовать праздничное настроение, достаточно просто выйти из дома.

В вышиванках была и Одесса. Тысяча улыбающихся людей в национальных костюмах, держась за руки, выстроились в цепь на Потемкинской лестнице и Приморском бульваре. Кроме того, в селе Доброслав в Одесской области установили памятник защитникам Украины в виде диспетчерской башни Донецкого аэропорта, который киборги героически защищали двести сорок два дня. Высота башни – семь с половиной метров. Рядом с ней стоят фигуры защитников аэродрома, выполненные в особой технике.

Верность традициям продемонстрировали и в Полтаве – там двести горожан в честь Дня Независимости образовали живой трезубец. Так местные жители отмечают День независимости уже не первый год.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украине исполняется 27 лет, и страна празднует День Независимости. В связи с праздником журналисты "Сегодня" узнавали, чего украинцы желали друг другу в этот день. Люди желали своим соотечественникам покоя, мужества и стабильности.