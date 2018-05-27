Парубий объяснил, почему Украине нужна поддержка Грузии при создании автокефальной церкви

Святейший Патриарх Илья ІІ очень часто видится с украинскими эпархами, говорит спикер

Киеву нужна поддержка Тбилиси в вопросе обретения украинской православной церковью автокефалии. Об этом заявил в Грузии по случаю празднования 100-летия Первой Республики Грузия спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает пресс-служба ВР.

"Мы очень рассчитываем на поддержку и Патриарха (Святейшего Патриарха Ильи ІІ. – Ред.), и Грузинской православной церкви в стремление Украины и всех украинцев к созданию Украинской православной автокефальной церкви. Надеюсь, что на уровне президента и спикера (Грузии – Ред.) эта идея поддержана полностью, и я очень надеюсь, что и Патриарх эту идею поддержит", – отметил Парубий.

Кроме того, он отметил, что Святейший Патриарх очень часто видится с украинскими эпархами, потому понимает и знает важность восстановления украинской православной автокефальной церкви.

По словам спикера ВР, эти вопросы они будут проговаривать, как светская власть без вмешательств в религиозную сферу.

"Мы ни в коей мере не хотим вмешиваться в религиозную сферу. Мы можем только отражать интерес и желание украинцев и грузин", – подчеркнул Парубий.

Он также выразил надежду, что когда будет принято решение о Томосе, то Украина получит поддержку, в том числе и Грузинской автокефальной православной церкви.

Глава Верховной Рады отметил, что, "к сожалению, церковь используют как политический инструмент для пропаганды так называемого "русского мира", для пропаганды агрессии и убийства украинцев".

"И, подчеркивая эти аспекты, которые касаются светской власти и безопасности украинского государства, и безопасности каждого гражданина, мы подчеркиваем важность и необходимость создания Украинской независимой поместной автокефальной церкви", – подчеркнул Парубий.

"Наши аргументы находят понимание и поддержку, и я верю, что мы в этом году сможем дождаться этого исторического решения", – добавил он.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в поддержку этого обращения, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей. 24 апреля президент Петр Порошенко заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии православной церкви в Украине глава такой церкви будет избираться в Украине.

8 мая бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали совместное обращение, в котором поддержали инициативу Порошенко в вопросе автокефалии православной церкви в Украине.