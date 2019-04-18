Пасха будет постной: в "ЛНР" начались перебои с мясом и другими продуктами
Проблема обеспечения населения едой встала очень остро, говорит Тымчук
На временно оккупированной боевиками т.наз. "ЛНР" и российскими военными территории Луганской области продолжает ухудшаться социально-экономическая ситуация. В непризнанной "республике" усугубляется обстановка с продуктами питания.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
Как пишет военный эксперт, в "ЛНР" наблюдается обострение проблемы с обеспечением населения продуктами питания, прежде всего, мясной продукцией.
Так, в кризисном состоянии находятся два крупнейших "государственных" предприятия продовольственной отрасли – ГУП "Рынки ЛНР" и ГП "ССС Народный" (сеть социальных супермаркетов), от сотрудничества с которыми отказывается большинство поставщиков продовольственной продукции.
Причина – в низких закупочных ценах и накопленной данными предприятиями задолженности за поставленные товары (на начало апреля с.г. – порядка 10 млн руб.), добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее сообщалось, что оккупированной территории Донецкой области наблюдается неконтролируемый рост цен на продукты питания – омлет и мясо стали дорогим удовольствием .
Также "Сегодня" писали, что в "Л/ДНР" возник дефицит бензина, гуманитарка из РФ выдают вместо зарплаты и существуют перебои с хлебом . Хлеб в Докучаевск и Амвросиевку везут за десятки километров, а маленькие поселки и вовсе остались без горбушки.
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