Пасхальное Богослужение из всех трех лавр Украины покажут в прямом эфире
Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры объединятся в трансляции канала "Украина"
В Великую субботу, 27 апреля, нас ждет уникальное событие. Канал "Украина" впервые в истории страны покажет торжественное Пасхальное Богослужение в прямом эфире из всех трех лавр! Мы одновременно сможем увидеть праздничные службы, проходящие в Киево-Печерской, Почаевской (Тернопольская область) и Святогорской (Донецкая область) святых обителях. Великий праздник в прямом эфире объединит православных по всей Украине.
Начало Пасхальной телетрансляции — 23:30. Комментировать беспрецедентное событие будут Гавриил Загородний, сотрудник синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной церкви, и журналист Валентина Ильина. Профессиональные комментарии представителя духовенства и обозревателя православной тематики помогут зрителю лучше разобраться и воспринять происходящее на экране, узнать больше о тех исторических местах, где происходит таинство.
Напомним, в мире существует всего пять православных лавр. Три из них — в Украине.
Уникальная трансляция Пасхального Богослужения также будет на сайте "Сегодня", на нашей странице в Facebook и на YouTube-канале "Сегодня". Подпишитесь заранее, если еще этого не сделали.
Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в субботу благодатный огонь доставят из Израиля в Украину. Из Борисполя благодатный огонь отправится в областные центры страны.
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