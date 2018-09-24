Патриарх Варфоломей озвучил свою позицию по автокефалии для Украины

Украинская православная церковь должна получить автокефалию, поскольку имеет на это право, заявил во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей, сообщает греческое издание "Ekathimerini".

"Настало время Украины получить статус автокефалии, который она получит, надеюсь, несмотря на существующие реакции ... и это произойдет, потому что это право церкви", – сказал патриарх, реагируя на возражения Русской православной церкви о статусе УПЦ.

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Говоря о критике со стороны России относительно позиции Варфоломея об автокефалии УПЦ, патриарх подчеркнул: "Мы не боимся угроз".

Варфоломей добавил, что экуменический патриархат имеет право предоставлять автокефалию, как это было сделано в ряде церквей, начиная с России в 16 веке.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил в Facebook Вселенского патриарха Варфоломея за неизменную позицию относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

"Для нас очень важна поддержка Константинопольской Церкви-Матери. Вместе с десятками миллионов украинских православных молюсь за решение о предоставлении автокефалии, делаю и сделаю для этого все от меня зависящее", – написал президент.

Ранее Вселенский патриарх объяснил, кому принадлежат духовные и канонические права на Украину.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение. 24 апреля президент Петр Порошенко заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии православной церкви в Украине глава такой церкви будет избираться в Украине.