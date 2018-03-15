Паводок в Чернигове и области: затопило сотни домов

Сегодня, 18:06

Сначала залило подвалы, сараи и погреба, а дальше вода пошла в дома людей


Талая вода затопила сотни усадеб в Черниговской области. За помощью к спасателям обратились жители областного центра и нескольких районов.

Залило сначала подвалы, сараи и погреба. А дальше вода пошла в дома людей. Чтобы откачать ее, спасатели используют специальную пожарную технику и мотопомпы.

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"Было откачано более 1250 метров кубических талых вод. Всего для оказания помощи и проведения неотложных работ от управления ГСЧС в области привлечено 16 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной техники", – отметил спикер ГСЧС в Черниговской области Роман Хропатий.

Напомним, в Одесской области создали спецбригады для борьбы с наводнениями.

Также сообщалось, что с 17 по 19 марта Украина будет находиться под воздействием двух активных циклонов, которые принесут сложные погодные условия – снег, метели и сильный ветер, а температура в некоторых регионах опустится до 16 градусов мороза. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды на весь 2018 год, отметив, что будет влажное лето и мороз в октябре. Народник обещает много дождей, Гидрометцентр — "температурные качели", климатологи — морозы.
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