Перерасчет пенсий от новой власти: подробности в программе "Головна тема"

Проект "Головна тема" на телеканале "Украина" в новом телевизионном сезоне меняет день показа и с 14 сентября будет выходить каждую субботу в 20:00. В первом выпуске сезона поднимут актуальную ныне тему пенсионной реформы. Гостями эфира станут председатель комитета по вопросам социальной политики Верховной Рады Украины Галина Третьякова, заслуженный экономист Украины, доктор экономических наук Алексей Плотников, заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

В студии "Головна тема" ведущая Елена Кот вместе с экспертами и чиновниками будет обсуждать механизм индексации пенсий, будет ли с приходом новой власти запущен процесс верификации – переписи пенсионеров, как работает новая электронная система начисления пенсий, которую начали внедрять в отдельных отделениях Пенсионного фонда и прочее.

"Мы держим руку на пульсе актуальных событий, и готовы в любой момент рассказать о любой теме, которая будет главной на момент первого эфира нового сезона. Но, конечно же, у нас есть перспективный план, по которому мы работаем, если ничего резонансного в стране не происходит. Сейчас мы разрабатываем тему пенсий. Наши журналисты собирают истории, которые демонстрируют все проблемы, связанные с пенсиями в Украине. Мы покажем их нашим гостям и лично спросим – как они планируют эти проблемы решать. Также мы разберемся в тех нововведения, о которых уже заявили представители новой власти", – рассказала ведущая программы "Головна тема" Елена Кот.

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"Что интересно, тема пенсионной реформы для нас стала знаковой. Так как из нее мы начинали, когда впервые вышли в эфир 19 ноября 2017 года. О пенсиях также говорили в первом выпуске 2018 и 2019 года. И каждый из этих выпусков собирал рекордное количество зрителей перед телеэкранами. В новом сезоне осени 2019 покажем еще более важную и полезную информацию. Знаем, что зрители ждут нашего возвращения в эфир после летнего отпуска, нам много пишут. Ждем всех у телеэкранов каждую субботу, в 20:00. Обещаем, что будет интересно, эмоционально, и главное – полезно!", – отмечает руководитель проекта Евгения Федичкин.

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"Головна тема" – это общественно-резонансный проект, цель которого выявлять проблемы в социальном обществе, создавать вокруг них резонанс и добиваться, чтобы эти проблемы были решены. Каждый выпуск "Головної теми" – это отдельная актуальная тема, которая волнует большинство украинцев. Ведущая проекта Елена Кот предлагает для обсуждения резонансную тему и требует ответа, объяснений от чиновников.

Смотрите новый сезон общественно резонансного проекта "Главная тема" на канале "Украина" каждую субботу в 20.00!

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