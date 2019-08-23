Первые зрители кинокартины "Украина: Эволюция Достоинства" похвалили фильм за правду

В одном из столичных кинотеатров состоялся допремьерный показ документального фильма "Украина: Эволюция Достоинства".

Авторы фильма пытались детально вникнуть в исторические процессы, случившиеся в Украине за пять лет после Майдана.

Съемки проекта "Украина: эволюция достоинства" продолжались на протяжении 2018-2019 годов. Первыми кино посмотрели журналисты, блогеры и политики.

"Эволюция достоинства" – фактически фильм-диалог, хотя и заочный. Между гражданами Украины и людьми из стран, которые до сих пор остаются в сфере влияния "русского мира". Постсоветских – Армении, Кыргызстана, непризнанной республики Приднестровье и, собственно, самой России. Авторы ленты в поисках героев проехали более 30 000 километров. За пределами Украины снимать иногда приходилось скрытыми камерами.

"Героев нашего фильма можно условно разделить на две категории. С одной стороны – это обычные люди, которые живут своей обычной жизнью. И другая сюжетная линия: нам рассказывают люди, которые стояли у руля страны в это важное время", – говорит режиссер фильма Елизавета Татаринова.

Сегодня эти люди были в кинозале и рассказывали, как удалось восстановить контроль над ситуацией после Революции достоинства, что было сделано для того, чтобы украинцы не ощутили всех принесенных войной потерь, а вражеский сапог не топтал наш дом.

"Он сделан на сравнениях: а что бы было? Я могу вам смело заявить, что если бы не было сплоченной украинской единой нации, мы бы сегодня не имели возможности отмечать День Независимости украинского государства. Мы все вместе боролись за нашу страну, за нашу Украину", – заявил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

Пять лет назад их взвешенные решения спасли страну от дефолта и дали толчок нынешнему экономическому росту.

"Для меня до сих пор остается загадкой, как удалось не только удержать страну на краю пропасти, но и обратить ее на правильный путь. И очень хотелось бы верить, что это все-таки окончательно и обратного пути не будет", – призналась режиссер Елизавета Татаринова.

Учительница из Украины и педагоги из России – документальная лента сравнивает различные аспекты взаимодействия украинцев с соседями. Интриги, подковерные игры и друзья, с которыми и врагов не надо, – все то, что несколько лет оставалось за кадром для каждого из нас.

"Чего не хватает в современном мире – правды. И я хочу, чтобы этот фильм, как и многие другие документальные и другие произведения, не только искусства, но и политических спичей, современного политикума, говорили правду", – подчеркнул Яценюк.

Премьеру документального фильма "Украина: Эволюция Достоинства" зрители канала "Украина" смогут посмотреть уже сегодня в 22:00.

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