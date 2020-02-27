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Петра Ющенко лишили докторской степени: что произошло

27 февраля, 09:40

Диссертация не соответствует требованиям и содержит плагиат, решила комиссия

Брата третьего президента Украины Виктора Ющенко (2005-2010), депутата Верховной Рады трех созывов Петра Ющенко лишили степени доктора наук за плагиат в диссертации. Соответствующее решение приняла аттестационная комиссия Министерства образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как сообщается, диссертация Петра Ющенко на тему "Киевскорусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI вв.) не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям: "не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования (плагиат. – Ред.) и некорректные ссылки".

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"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат – плагиатом, имитацию науки – имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

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Ющенко плагиат петр ющенко диссертация

Источник: Сегодня

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