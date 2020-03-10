Пиратская ретрансляция телепрограмм закончилась для провайдера уголовным производством и обысками

Сотрудники управления противодействия киберпреступности во Львовской области Департамента киберполиции пресекли незаконную деятельность лиц, которые осуществляли незаконную ретрансляцию программ вещания ООО "ТРК Украина" и других медиа-групп на территории Львовской, Закарпатской и Ровенской областей. По поводу пиратства открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В начале досудебного расследования, в рамках уголовного производства, открытого по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины, работники киберполиции установили факты незаконной ретрансляции телеканалов на территории Львовской области.

Но во время проведения расследования стало известно, что аналогичная незаконная ретрансляция фигурантами осуществлялась также в Ровенской и Закарпатской областях. Причем в этих областях были созданы несколько обществ и частных предприятий, через которые и предоставлялись услуги незаконной ретрансляции каналов вещания.

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Спектр таких услуг был достаточно широким: клиенты могли выбирать удобный для себя "пакет каналов", в которые входили каналы "Футбол 1", "Футбол 2", "Украина", "НЛО TV", "Индиго tv".

Также осуществлялась ретрансляция неадаптированных русскоязычных спортивных телеканалов МАТЧ! Футбол 1, МАТЧ! Футбол 2, МАТЧ! Футбол 3.

Установлено, что главный офис функционировал в Закарпатской области, а незаконная деятельность в общем осуществлялась на протяжении 2018-2020 годов.

5 марта работники киберполиции совместно со следователями ГУНП во Львовской области по процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры провели 7 одновременных санкционированных обысков на территории Львовской, Закарпатской и Ровенской области, в офисных помещениях обществ и частных предприятий, а также по месту жительства фигурантов.

В результате обысков были изъяты более 120 единиц сетевого оборудования, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, накопители информации, документация, печати, чеки и черновые записи.

Досудебное расследование продолжается, в настоящее время решается вопрос о проведении экономической экспертизы объектов интеллектуальной собственности и телекоммуникационной экспертизы, а также вручении фигурантам сообщения о подозрении.

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