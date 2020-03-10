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Пиратская ретрансляция телепрограмм закончилась для провайдера уголовным производством и обысками

10 марта, 12:18

Зоя Кравчук

Провайдер незаконно ретранслировал украинские и российские телеканалы

Сотрудники управления противодействия киберпреступности во Львовской области Департамента киберполиции пресекли незаконную деятельность лиц, которые осуществляли незаконную ретрансляцию программ вещания ООО "ТРК Украина" и других медиа-групп на территории Львовской, Закарпатской и Ровенской областей. По поводу пиратства открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В начале досудебного расследования, в рамках уголовного производства, открытого по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины, работники киберполиции установили факты незаконной ретрансляции телеканалов на территории Львовской области.

Но во время проведения расследования стало известно, что аналогичная незаконная ретрансляция фигурантами осуществлялась также в Ровенской и Закарпатской областях. Причем в этих областях были созданы несколько обществ и частных предприятий, через которые и предоставлялись услуги незаконной ретрансляции каналов вещания.

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Спектр таких услуг был достаточно широким: клиенты могли выбирать удобный для себя "пакет каналов", в которые входили каналы "Футбол 1", "Футбол 2", "Украина", "НЛО TV", "Индиго tv".

Также осуществлялась ретрансляция неадаптированных русскоязычных спортивных телеканалов МАТЧ! Футбол 1, МАТЧ! Футбол 2, МАТЧ! Футбол 3.

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Установлено, что главный офис функционировал в Закарпатской области, а незаконная деятельность в общем осуществлялась на протяжении 2018-2020 годов.

5 марта работники киберполиции совместно со следователями ГУНП во Львовской области по процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры провели 7 одновременных санкционированных обысков на территории Львовской, Закарпатской и Ровенской области, в офисных помещениях обществ и частных предприятий, а также по месту жительства фигурантов.

В результате обысков были изъяты более 120 единиц сетевого оборудования, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, накопители информации, документация, печати, чеки и черновые записи.

Досудебное расследование продолжается, в настоящее время решается вопрос о проведении экономической экспертизы объектов интеллектуальной собственности и телекоммуникационной экспертизы, а также вручении фигурантам сообщения о подозрении.

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Источник: Сегодня

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