Платные лифты: выгодно ли это для украинцев

Каждые 100 поездок в таком лифте обходятся в 69 копеек

В Бородянке уже почти десять лет работают платные лифты. Главный инженер местного коммунального предприятия Александр Михайлюк показал "Сегодня" принцип работы такого подъемника.

Для того, чтобы воспользоваться лифтом необходима специальная карточка, рассчитана на сто поездок. Каждая поездка обходится в 69 копеек. В самом подъемнике стоят приборы, которые считывают поездки. Без оплаты лифт не сдвинется с места.

Житель Бородянки пенсионер Николай Иванович живет на восьмом этаже. Ради экономии спускается пешком.

"Обдираловка. Страшное слово. Я такого нигде не видел. Это одно наверное поселение в Украине, где платный лифт", – говорит он.

Всего в Бородянке 27 лифтов. Все они работают по карточной системой оплаты.

Коммунальщики надеялись на экономию электроэнергии за счет того, что люди будут меньше ездить, но оказались в минусе.

"Себестоимость обслуживания лифта в месяц составляет 2000 гривен, а в среднем от подезда поступает 600-700 гривен", – говорит руководитель коммунального предприятия Бородянского ЖКХ Юрий Патока.

Сейчас в Бородянке думают отказаться от карт и включать пользование лифтом в коммунальные платежи.