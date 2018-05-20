Плохая политика и разведка: эксперт объяснил, почему США проглядели нападение России на Украину

О грядущей атаке знали многие, но в США это не было мнением большинства

Россия готовилась к нападению на Украину в случае подписания Киевом соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. И об этом еще в 2013 году знали и наше правительство, и западные эксперты.

Об этом эксперт Американского совета по внешней политике (AFPC) Стивен Бланк рассказал "Апострофу".

Отвечая на вопрос о том, была ли для него неожиданностью оккупация Крыма и война в Украине, он заявил, что о грядущей атаке знали многие, но в США это не было мнением большинства.

"Наш офис работает с украинским правительством и обществом. В октябре 2013 года мы встречались с представителями Верховной Рады. В то время еще обсуждали Соглашение об ассоциации с ЕС. Тогда я сказал людям, что хотел бы подписания соглашения, но Россия нападет, если его подписать. И мне сказали, что так думают и в правительстве. Иначе говоря, Путин сказал Януковичу: "Если вы подпишете это соглашение, мы нападем", – говорит Бланк.

"Поэтому я совсем не был удивлен. Я удивлен, что были удивлены правительство США и другие. Однако это следствие плохой политики и плохой разведки", – добавляет эксперт.

Напомним, экс-руководитель Внутренних войск МВД Станислав Шуляк времен Виктора Януковича рассказал, что сбежавший из Украины экс-президент в марте 2014-го попросил Путина ввести войска под видом миротворческой миссии.