Плюсы и минусы закона о частных детективах: названы главные риски

В Украине спрос на услуги частных детективов растет неуклонно: у некоторых из них в буквальном смысле аврал из-за многочисленных обращений клиентов. При том, что работать в нашей стране сыщикам приходится буквально на грани законности. Это намерены исправить в Верховной Раде: там зарегистрировали законопроект, который легализует работу частных детективов. Что изменит закон, выяснил сайт "Сегодня".

Частные детективы есть в США и во многих европейских странах. Поэтому в том, чтобы четко урегулировать их деятельность в Украине, нет ничего необычного, говорят эксперты.

"Принятие такого законопроекта соответствует практике государств-членов ЕС. Но острой необходимости в этом нет, так как регламентируемой законопроектом деятельностью заниматься можно и сейчас. Речь идет о розыске имущества, животных, а также лиц, пропавших без вести; проверке репутации контрагента или сотрудника при трудоустройстве; защите информации клиента, в том числе от прослушки и т. д.", — отмечает Александр Месяц, юрист АО "Лучковский и партнеры" .

В то же время эксперты отмечают: принятие такого закона поможет существенно разгрузить правоохранительные органы.

"Популяризация детективной деятельности позволила бы разгрузить правоохранительные органы, что будет способствовать повышению уровня расследования преступлений и избавит полицию от многочисленных обращений, которые часто не относятся к ее компетенции", — говорит Ольга Онищенко, юрист ЮК "AS Legal".

Александр Месяц добавляет: несмотря на ограниченные полномочия частных детективов, законопроект все же несет в себе некоторые риски. Например, в документе отсутствует упоминание о превентивных нормах для предотвращения превышения детективами своих полномочий;

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"Отсутствует перечень дисциплинарных проступков детективов. Это риск и для общественности, и для кандидатов в профессию. Также стоит отметить, что предложенная законопроектом уголовная ответственность за умышленное разглашение детективной тайны (штраф до 850 грн) равна не самой жесткой административной ответственности (например, такой же штраф предусмотрен за непредоставление ответа на запрос в порядке доступа к публичной информации). Плюс надо доказать умышленность разглашения, что почти нереально", — поясняет Месяц и добавляет, что законопроект требует значительной доработки.

Подробнее о рисках проекта и его достоинствах читайте в материале "В Раде готовят закон о частных детективах: смогут ли они следить за вами".

Впрочем, даже если закон примут, одной лицензии, чтобы работать частным сыщиком, мало: нужен не только опыт и логическое мышление, но также незаурядный актерский талант, говорят известные украинские Шерлоки.

Стоимость услуг частных детективов зависит от рода заказа, но стартует не менее чем с двух тысяч гривен. Чаще всего сыщиков заказывают для поиска похищенных ценностей, автомобилей и даже пропавших без вести людей, а также для проверки партнеров по бизнесу и выяснения правды про неверных жен и мужей.

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