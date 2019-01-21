По Украине пронесется мощный снежный циклон: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Всю неделю вплоть до выходных на территории Украины будут сложные метеоусловия и лишь в некоторых регионах временами будет без осадков

По Украине пронесется мощный снежный циклон: синоптики предупредили об ухудшении погоды //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c6/e48/5c45c6e48ff06.png //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c6/e48/5c45c6e48ff06.png 2019-01-21T15:09:00+02:00 Украина Всю неделю вплоть до выходных на территории Украины будут сложные метеоусловия и лишь в некоторых регионах временами будет без осадков

После Крещения синоптики на днях пообещали украинцам ощутимое похолодание и вполне серьезные морозы. Начиная со вторника в Украину зайдет мощный циклон, которой к четвергу пронесется по всей территории страны от запада к востоку через северные и центральные регионы, принеся с собой обильные снегопады и дожди с мокрым снегом. Температура воздуха же будет практически "ровной" в течение всей недели но местами с колебаниями до 5-6 градусов. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 22 января, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью без осадков практически по всей Украине. Но с запада страны уже надвигается циклон и Закарпатье, Прикарпатье и Буковина первыми попадут под его удар. Там прогнозируют снегопады. Температура воздуха на западе и юго-востоке будет до трех мороза, на остальной территории от пяти до восьми ниже нуля.

В среду, 23 января, циклон с обильными осадками полностью накроет Украину. От запада через центр на юго-восток и север страны – пройдут снегопады, мокрый снег с дождем. Лишь в отдельных регионах Волыни возможно без осадков. В то же время в южных регионах центральных областей и на юго-востоке в целом значительно потеплеет: от 1-3 мороза накануне до +3-5 тепла.

В четверг, 24 января, циклон оставит запад и часть центра Украины и останется на северо-востоке страны, задевая отдельные южные регионы. Там продолжатся осадки в виде снега, мокрого снега с дождем, а температура воздуха будет колебаться от -6 мороза на севере до +6 тепла на юге страны. На остальной территории без осадков и по-зимнему комфортно с небольшим морозцем.

В пятницу, 25 января, снегопады и мокрый снег с дождем снова вернутся в Украину. Вторая волна циклона накроет всю страну. Температурный режим останется на уровне предыдущего дня, возможны колебания в 1-4 градуса.

В субботу, 26 января, циклон все еще будет властвовать над Украиной, но осадки в виде снега и мокрого снега с дождем снова прогнозируют лишь на юго-востоке и в части центральных регионов. На остальной территории без осадков, но сохранится сильная облачность. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями практически не изменится.

Напомним, народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы.

Ранее мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле.

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