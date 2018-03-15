По "закону Савченко" террористы, устроившие смертельные взрывы в Харькове и Днепре, выйдут на свободу

Вскоре на свободе могут оказаться двое подрывников, которые спланировали и организовали серию взрывов в Харькове, Запорожье и Днепре в 2011—2012 годах. В результате их действий погиб один мужчина и более 30 человек получили ранения. Суд приговорил террористов к 12 годам лишения свободы, но в тюрьме они отсидели лишь половину срока и уже в мае их могут выпустить из-под стражи. "Сегодня" выяснила, за что осуждены террористы и почему они совсем скоро могут оказаться на свободе.

Напомним, преподаватель кафедры политологии в Днепровском нацуниверситете Виктор Сукачев и безработный Виталий Федоряк собрали из подручных средств взрывчатку, которую начинили гвоздями. Как сказано в обвинительном заключении Индустриального райсуда, "закладывая самодельные взрывчатки в бетонные урны и шантажируя органы государственной власти, террористы руководствовались мотивом собственного материального обогащения".

От власть имущих мужчины требовали $4,5 млн, грозясь подрывать бомбы в разных городах страны. Первым в списке подрывников оказался Харьков, где 12 и 13 октября 2011-го возле поликлиники взорвались урны. Через неделю взрывчатка рванула в камере хранения запорожского супермаркета. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

Бомба, которая унесла жизнь прохожего, взорвалась в полночь 16 ноября 2011 года возле Центрального универмага Днепра. Очередной взрыв должен был прогреметь недалеко от памятника Тарасу Шевченко, но террорист-закладчик, перед тем как бросить устройство в урну, не привел его в боевую готовность. Позже работники коммунальных служб, сами того не подозревая, вывезли устройство на свалку.

Очередная серия взрывов, которая потрясла Днепр, произошла в полдень 27 апреля 2012 года. Четыре взрывных устройства сработали в бетонных урнах на двух трамвайных остановках на просп. Карла Маркса, недалеко от Монтажного колледжа на ул. Столярова, а также на пересечении просп. Карла Маркса и ул. Серова. В результате теракта более 30 человек получили ранения, а одному из пострадавших мужчин ампутировали руку.

Теракт. Четыре взрыва потрясли Днепр и покалечили 30 человек. Фото: архив "Сегодня"

Задержать подрывников удалось 31 мая. Суд квалифицировал дело о взрывах как террористический акт, а также преступление против общественной безопасности. Расследование длилось пять месяцев, при этом слушания в суде растянулись на шесть лет.

Все это время ни Сукачев, ни Федоряк не признавали вины, однако в феврале 2018 года резко изменили показания и чистосердечно раскаялись в содеянном. Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы. При этом обвиненные попадают под "закон Савченко", согласно которому один день, проведенный в СИЗО, равняется двум дням тюрьмы.

Как поясняет "Сегодня" правозащитник Андрей Ишханян, согласно закону, суд должен освободить осужденного от отбывания наказания, если срок содержания в СИЗО равен или превышает фактически назначенное ему основное наказание.

Ранее сообщалось, что пророссийскому террористу, устроившему взрыв в одесской Аркадии, дали 7 лет и отпустили.

Также сообщалось, что во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят.