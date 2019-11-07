Победители проекта "Морское дело-2019" прибыли в Нидерланды

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30 студентов украинских морских вузов прибыли в Нидерланды. Все они – победители всеукраинского проекта "Морское дело-2019", инициатором которого стал Благотворительный Фонд Бориса Колесникова.

Студенты поражены каналами и узкими улочками Амстердама и крупнейшего европейского порта в Роттердаме.

Первое, что бросается в глаза на улицах Амстердама – огромное количество велосипедов. На них катаются и пожилые, и молодые, мужчины и женщины. Создается впечатление, что жители Амстердама пересаживаются на двухколесный транспорт прямо с детской коляски.

"Велосипеды крайне опасны, потому что они обнаглели донельзя. В Амстердаме это считается главным видом транспорта. Считается, что ты сам должен увидеть, сам должен отпрыгнуть", – говорит туристический гид Светлана Выгон.

В городе — два миллиона велосипедов, по два на каждого горожанина. Здесь, пожалуй, нет улицы без велодорожки. Туристы из Украины – в восторге от увиденного.

"Здесь совсем все по-другому, другой принцип, архитектура. Тоже много туристов, людей с разных стран", – один из победителей проекта "Морское дело-2019" Александр Жеребецкий. "А как Вам велосипеды?", – спрашивает у Александра корреспондент "Сегодня". "Пока стараюсь не сталкиваться с ними", – отвечает Александр.

Александр Жеребецкий изучает в Украине морское дело. Он вошел в тридцатку победителей всеукраинского проекта "Морское дело", который уже второй раз проводит Благотворительный Фонд Бориса Колесникова.

"Инвестировать в молодых специалистов – это не важно, это — сверхважно. Над этим работает весь мир, все бьются за молодежь, кроме нашей страны, к сожалению. Поэтому, я считаю, что это малая толика того, что нужно сделать для нашей молодежи. Она – лучшая", – заявляет президент Благотворительного Фонда Борис Колесников.

Следующая точка путешествия — порт Роттердама. Это настоящий город в городе. Здесь есть своя железная дорога, склады для хранения товаров, и даже собственные электростанции.

А еще в порту Роттердама есть крупнейший в мире ветровой электрогенератор. Его высота – 250 м. Это как 16 пятиэтажных домов. Выглядит генератор невероятно.

Уникальность порта Роттердама — глубина его каналов. Она позволяет принимать так называемые мега-корабли. Вроде корабля "Мэрск" – это едва ли не самый большой контейнеровоз в мире. Его длина равняется четырем футбольным полям. Судно пришло из Азии, загруженное под завязку. Будущий капитан – один из победителей проекта "Морское дело-2019" Илья Капаница, от увиденного – в восторге.

"Чувствую гигантский моральный подъем от того, что видел такое замечательное творение искусства, просто инженерного искусства! На этом судне помещается 12 тыс. контейнеров. Это же просто невозможно! Если взять мой маленький город, то его можно полностью заставить этими контейнерами!", – говорит один из победителей проекта "Морское-дело 2019" Илья Капацина.

Но Роттердам — ​​это не только порт. Во время Второй мировой войны город практически стерли с лица земли. С наступлением мира решили не восстанавливать его исторический облик. Зато призвали архитекторов со всего мира принять участие в восстановлении нового города. Города будущего.

"Каждый дом — особенный по-своему. Можно наблюдать за каждым и просто наслаждаться", – делится впечатлением один из победителей проекта "Морское дело-2019" Никита Глинев.

Вдохновение и воодушевление гарантированы и после посещения международной выставки по морскому делу "Европорт", которая в эти дни проходит в Роттердаме.

Она и станет финальным этапом путешествия в Нидерланды. Но точно – отправным пунктом для новых проектов победителей проекта "Морское дело-2019".

Напомним, в конкурсе "Морское дело 2019" зарегистрировались 1500 студентов из 36 морских и транспортных вузов Украины. Победители минувшего сезона проекта посетили Афины и отраслевой форум Posidonia 2018.

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