Победители всеукраинского студенческого конкурса отправятся в Италию

С 12 по 15 марта тридцать победителей образовательного конкурса "Архитектор 2019" посетят международную выставку Made Expo 2019

Победители всеукраинского студенческого конкурса отправятся в Италию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea8/c54/5c6ea8c54e5cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea8/c54/5c6ea8c54e5cd.jpg 2019-02-21T15:37:00+02:00 Украина С 12 по 15 марта тридцать победителей образовательного конкурса «Архитектор 2019» посетят международную выставку Made Expo 2019

Фонд Бориса Колесникова организует поездку украинских студентов на выставку архитектуры и строительства в Милан

С 12 по 15 марта тридцать победителей образовательного конкурса "Архитектор 2019" посетят международную выставку архитектуры, строительства и дизайна Made Expo 2019 в Италии.

Конкурс в течение шести месяцев проводился благотворительным Фондом Бориса Колесникова для студентов профильных вузов Украины. Для участия в нем зарегистрировались 1 300 студентов из 25 архитектурно-строительных вузов Украины. Тридцать лучших конкурсантов были награждены сертификатами на посещение ведущей отраслевой выставки в Европе.

В Милане студенты проведут четыре дня. Их ожидают: знакомство с городом и его достопримечательностями, два насыщенных дня на форуме Made Expo 2019, где они узнают о трендах, новинках и инновациях мировой архитектурно-строительной отрасли. Кроме того, ребята побывают в архитектурном туре, в ходе которого пройдут мастер-классы от итальянских специалистов прямо на улицах города.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова оказывает всестороннюю поддержку студентам технических специальностей Украины – реализует образовательные конкурсы, внедряет молодежные программы, поощряет лучших молодых специалистов поездками на зарубежные выставки. В 2017 и 2018 годах Украинский форум благотворителей назвал Фонд лучшей отечественной благотворительной организацией с бюджетом от 10 до 100 млн грн, вложенным в развитие образования и науки страны.

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