Почти половина работ по оборудованию российско-украинской границы уже выполнена, – Аваков

Работы почти завершены в Харьковской области и уже выполнены на 20% в Сумской и Луганской областях

Работы по оборудованию российско-украинской границы выполнены на 47%, сообщил министр внутренних дал Арсен Аваков, предает пресс-служба МВД.

"Опорных пунктов, оборудованных вдоль границы, насчитывается 40 штук. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высокий. И функционал вдоль границы – не только ограда с проволокой. Здесь самое главное – интеллектуальная составлявшая и составляющая реагирования. Общий участок совместной с Россией границы составляет 2,3 тысячи километров. Оборудовано почти 47%", – сказал Аваков.

В настоящее время работы почти завершены в Харьковской области, где осталось оборудовать менее 20 километров границы. В частности, необходимо дооборудовать заграждением со спиралями типа "Егоза", а также развернуть пять комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Работы продолжаются в Сумской и Луганской областях. Там в настоящее время проект реализован на 20%.

Министр внутренних дел также добавил, что в бюджете заложено поэтапное развитие проекта "Стена".

"Отдельно хочу сказать, если хотя бы половина денег, которые были потрачены на дискредитацию этого проекта, была потрачена на сам проект, мы бы уже были на середине Луганской области", – подчеркнул министр.

В свою очередь экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя попытки дискредитировать проект, заявил, что в целом они являются попытками дискредитации идеи государственной границы.

"Первой кампанию по дискредитации проекта начала Россия, однако подхватили ее и внутри страны", – цитирует пресс-служба партии слова Яценюка.

"Понимаю, что было возбуждено уголовное производство за злоупотребления на строительстве границы. Только надо сказать правду, откуда это производство – на основании подписи Премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который дал поручение Министерству внутренних дел провести проверку использования средств государственного бюджета", – сказал экс-премьер-министр.

Он также подчеркнул, что за несколько лет невозможно обустроить почти 2,5 тысячи километров границы, к тому же и в условиях недофинансирования.

Напомним, что из-за недофинансирования проект "Стена" был продлен до 2021 года. Изначально планировалось, что оборудование границы будет завершено к 2020 году.