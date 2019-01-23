Под Киевом сразу два прихода Московского патриархата перешли в ПЦУ
На Киевщине два прихода УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
В Украине продолжается переход приходов Московского патриархата в поместную Православную церковь. На днях два прихода в Киевской области решили присоединиться к ПЦУ.
Об этом сообщает информагенство "Погляд".
Прихожане церкви с. Перемога и церкви Архистратига Михаила с. Лукаши Барышевского благочиния УПЦ МП заявили, что не поддерживают разрыв евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и, желая остаться в единстве с мировым Православием, декларируют свое вхождение в состав канонической Православной Церкви Украины.
Как пишет издание, на собрании присутствовали представители местной власти, чтобы засвидетельствовать законность проведения собрания, в том числе отсутствие посторонних лиц. Вопрос обсуждался давно. И раньше минимум три общины собирали по этому поводу приходское собрание.
Напомним, в Киевской области уже четыре прихода УПЦ МП перешли поместную церковь, а общее число приходов приближается к 120-ти. Так, в Одесской области первая община Украинской православной церкви Московского патриархата приняла решение о переходе в состав Православной церкви Украины.
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