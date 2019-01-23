Под Киевом сразу два прихода Московского патриархата перешли в ПЦУ

На Киевщине два прихода УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

Церковь Рождества Богородицы, 1892 г. / Фото: wikipedia.org.

Под Киевом сразу два прихода Московского патриархата перешли в ПЦУ //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/74a/cb9/5c474acb903a8.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/74a/cb9/5c474acb903a8.jpg 2019-01-23T04:40:00+02:00 Украина На Киевщине два прихода УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

В Украине продолжается переход приходов Московского патриархата в поместную Православную церковь. На днях два прихода в Киевской области решили присоединиться к ПЦУ.

Об этом сообщает информагенство "Погляд".

Прихожане церкви с. Перемога и церкви Архистратига Михаила с. Лукаши Барышевского благочиния УПЦ МП заявили, что не поддерживают разрыв евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и, желая остаться в единстве с мировым Православием, декларируют свое вхождение в состав канонической Православной Церкви Украины.

Как пишет издание, на собрании присутствовали представители местной власти, чтобы засвидетельствовать законность проведения собрания, в том числе отсутствие посторонних лиц. Вопрос обсуждался давно. И раньше минимум три общины собирали по этому поводу приходское собрание.

Напомним, в Киевской области уже четыре прихода УПЦ МП перешли поместную церковь, а общее число приходов приближается к 120-ти. Так, в Одесской области первая община Украинской православной церкви Московского патриархата приняла решение о переходе в состав Православной церкви Украины.

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