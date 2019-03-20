Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Подбил танки, но погиб: Порошенко присвоил сержанту ВСУ Героя Украины

Сегодня, 12:00

Защитник Украины в 2015-м помог отразить танковую атаку российских войск, но погиб от разрыва снаряда

Фото: Facebook
Подбил танки, но погиб: Порошенко присвоил сержанту ВСУ Героя Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20e/7a0/5c920e7a0e000.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20e/7a0/5c920e7a0e000.jpg Украина Защитник Украины в 2015-м помог отразить танковую атаку российских войск, но погиб от разрыва снаряда

Президент Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" двум военнослужащим Вооруженных сил, одному из них – посмертно.

"Сейчас рядом с нами Коноплева Галина Николаевна, жена бойца-героя Коноплева Андрея Анатольевича. За проявленные в бою смелость, личное мужество и героизм, моим решением старшему сержанту Коноплеву Андрею Анатольевичу присвоено звание Герой Украины (посмертно)", – сказал президент.

Отметим, что звание Героя Украины формально было присвоено в декабре 2018-го, а сегодня соответствующая награда была вручена родным бойца.

Также Порошенко присвоил это почетное звание действующему офицеру Вооруженных сил.

"Принял решение присвоить звание "Герой Украины" подполковнику Виннику Ивану Ивановичу, командиру механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, который находится в строю воинов, которые получают боевую технику", – сказал глава государства.

Отметим, что сержант Коноплев с 23 ноября 2014 года держал оборону на взводном опорном пункте в районе села Никишино на Дебальцевском плацдарме. 23 января 2015 года в очередной раз российские войска пошли в наступление на его позиции с применением стрелкового оружия, танков и артиллерии. Коноплев первым увидел танки противника, которые вели огонь по позиции. Он поднял личный состав отделения, сообщил командиру взводного опорного пункта, а потом и сам вступил в бой: с РПГ-7В совершил несколько метких выстрелов и уничтожил один из вражеских танков, сумел подбить второй танк. Но этот танк выстрелил и в результате прямого попадания танкового снаряда старший сержант погиб. Наступление было отражено, позиции удержаны, а противнику нанесен значительный урон.

Как сообщалось, сегодня Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения. Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, танки, ВСУ, герой украины

Вы сейчас просматриваете новость " Подбил танки, но погиб: Порошенко присвоил сержанту ВСУ Героя Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко присвоил Филарету звание "Героя Украины"

8 января, 20:26

Глава государства объяснил свое решение

Отличился в боях за Саур-Могилу: Порошенко поздравил Героя Украины

12 ноября 2018, 11:34

Командир спецназа смог вывести своих бойцов из-под огня, но был тяжело ранен

В Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar: опубликовано видео

Сегодня, 11:13

Ударный БПЛА имеет систему лазерного наведения и высокоточное вооружение, отметил президент

Порошенко: Горная пехота на Донбассе уничтожила 5 единиц техники боевиков

Вчера, 14:30

Горно-штурмовая бригада ВСУ является лидером по уничтожению вражеской техники на фронте, отметил президент

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Певица Юлия Началова умерла в реанимации

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Ребенок внутри матери: невероятное видео

Королева российского шансона лишилась бизнеса

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

В пролёте! Глафиру Тарханову постигло большое разочарование

Умерла Юлия Началова

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой