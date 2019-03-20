Подбил танки, но погиб: Порошенко присвоил сержанту ВСУ Героя Украины

Защитник Украины в 2015-м помог отразить танковую атаку российских войск, но погиб от разрыва снаряда

Фото: Facebook

Подбил танки, но погиб: Порошенко присвоил сержанту ВСУ Героя Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20e/7a0/5c920e7a0e000.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20e/7a0/5c920e7a0e000.jpg 2019-03-20T12:00:00+02:00 Украина Защитник Украины в 2015-м помог отразить танковую атаку российских войск, но погиб от разрыва снаряда

Президент Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" двум военнослужащим Вооруженных сил, одному из них – посмертно.

"Сейчас рядом с нами Коноплева Галина Николаевна, жена бойца-героя Коноплева Андрея Анатольевича. За проявленные в бою смелость, личное мужество и героизм, моим решением старшему сержанту Коноплеву Андрею Анатольевичу присвоено звание Герой Украины (посмертно)", – сказал президент.

Отметим, что звание Героя Украины формально было присвоено в декабре 2018-го, а сегодня соответствующая награда была вручена родным бойца.

Также Порошенко присвоил это почетное звание действующему офицеру Вооруженных сил.

"Принял решение присвоить звание "Герой Украины" подполковнику Виннику Ивану Ивановичу, командиру механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, который находится в строю воинов, которые получают боевую технику", – сказал глава государства.

Отметим, что сержант Коноплев с 23 ноября 2014 года держал оборону на взводном опорном пункте в районе села Никишино на Дебальцевском плацдарме. 23 января 2015 года в очередной раз российские войска пошли в наступление на его позиции с применением стрелкового оружия, танков и артиллерии. Коноплев первым увидел танки противника, которые вели огонь по позиции. Он поднял личный состав отделения, сообщил командиру взводного опорного пункта, а потом и сам вступил в бой: с РПГ-7В совершил несколько метких выстрелов и уничтожил один из вражеских танков, сумел подбить второй танк. Но этот танк выстрелил и в результате прямого попадания танкового снаряда старший сержант погиб. Наступление было отражено, позиции удержаны, а противнику нанесен значительный урон.

Как сообщалось, сегодня Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения. Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии.

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